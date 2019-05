Abel Azcona planta per segona vegada el jutjat de Berga

L'artista Abel Azcona ha plantat aquest dimarts per segona vegada el Jutjat d'Instrucció 1 de Berga (Barcelona) que l'investiga per presumptes delictes de profanació i contra els sentiments religiosos per la seva peça 'Amén', que recull l'acció d'escriure la paraula 'pederàstia' amb hòsties.

El jutjat l'havia citat per segona vegada aquest dimarts, després que una primera vegada, el 5 de febrer, ja renunciés a comparèixer, després de ser investigat per un delicte de profanació de l'article 524 del Codi Penal en concurs amb el delicte contra els sentiments religiosos.

El jutjat l'investiga per exhibir 'Amén' el 2016 en el Konvent Contemporary Art Center a Cal Rosal, prop de Berga, que recull una 'performance' en la qual va recopilar hòsties de 242 eucaristies amb les quals va conformar la paraula 'pederàstia', com a crítica als casos d'abusos a l'Església Catòlica.

Azcona es troba des de fa uns dies «exiliat» a Portugal, a Lisboa.