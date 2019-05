Guardiola de Berguedà replantarà arbres al Collet, on se n'han talat més del previst

L'equip de govern de Guardiola de Berguedà replantarà arbres a la zona del camí que va del nucli urbà fins al barri del Collet a la vora de la llera del riu Llobregat. Així ho ha manifestat a Regió7 l'alcalde, Josep Lara, després del ple extraordinari celebrat dilluns passat i instat per l'oposició a resultes de la polèmica per una tala possiblement excessiva per part de l'empresa que fa les feines de neteja de la llera del Llobregat que han obligat al govern a aturar les obres per estudiar l'afectació.

Lara s'ha compromès a repoblar la zona que s'hauria talat de més «amb arbrat autòcton de ribera. Hem demanat el suport de la Diputació i del parc natural Cadí- Moixeró perquè ens ajudin a fer-ho de la millor manera». Per la seva banda, Ferran Sayes, regidor de Junts per Guardiola, partit a l'oposició, ha denunciat aquesta tala i la falta d'explicacions clares del govern. «Primer ens van dir que era l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) qui ho feia i la mateixa agència va dir en un tuit que no en sabia res». En no obtenir informació «vam decidir forçar un ple extraordinari».

L'alcalde ha explicat que «després d'aturar les obres hem demanat informes tècnics a l'ACA i al departament d'Agricultura per conèixer l'afectació. Creiem que l'empresa es va equivocar amb el perímetre, no va entendre bé les distàncies, ja que eren de 30 metres per banda i la tala es va fer de 100 metres. Tot i això, el tros de neteja que van fer, el van fer bé». Lara també creu que «l'afectació als arbres no serà gaire important, ja que en aquest indret el que més hi havia eren espècies al·lòctones o invasores com ara pollancres i acàcies».

El regidor Ferran Sayes diu que «després de parlar-ne al ple encara hi ha punts foscos. Falta aclarir algun aspecte com per què van començar els treballs cinc dies abans de que arribés l'autorització de l'ACA». Tot i això diu que «nosaltres no culpem ningú. L'equip de govern ens ha dit que ha demanat més informes i quan arribin els estudiarem».

Per la seva banda, el director del parc Cadí- Moixeró, Jordi Garcia Petit, ha explicat que «els rius són uns grans correctors biològics i volem que es mantinguin en la millor situació. En aquesta zona precisament hi ha llúdrigues, pel que s'ha de ser molt curós en els hàbitats del bosc de ribera». Garcia ha dit que estem disposats a ajudar en la mesura de les nostres possibilitats».

El maig del 2018, l'Ajuntament de Guardiola de Berguedà, després de diverses peticions, va demanar a l'ACA els permisos per fer una neteja de la llera del riu Llobregat al municipi, amb l'objectiu d'evitar perill per a les persones en cas d'un cop de riu pels troncs i brutícia que podria arrossegar. La neteja de la llera inclou la tala d'arbres no autòctons en un perímetre de trenta metres a cada banda de riu. Després d'obtenir el permís favorable de l'ACA i del departament d'Agricultura de la Generalitat, es va contractar una empresa que porta a terme la neteja a canvi de l'aprofitament forestal de la zona afectada i delimitada. Precisament, tècnics de l'ACA van fer un acte de replanteig –una delimitació dels treballs a sobre el terreny– amb l'empresa abans de començar, el dijous 21 de març d'enguany.

Diversos veïns i el grup de l'oposició de l'Ajuntament de Guardiola de Berguedà van donar la veu d'alarma durant els dies 23 i 24 de març d'enguany per una excessiva tala al camí que va a l'antiga colònia del Collet, proper al riu Llobregat. L'alcalde de Guardiola de Berguedà, després d'anar a veure la zona, va emetre un decret de paralització de l'obra el dilluns dia 25 de març. L'endemà, els treballs es van aturar i encara no s'han reprès.