Decidim proposa que els barracons del Serra de Noet siguin per a entitats

La candidatura de Decidim Berga aposta perquè els barracons que des del 2006 han acollit el vell institut Serra de Noet es quedin a la ciutat i els puguin utilitzar les entitats berguedanes, segons ha explicat a aquest diari Daniel Fàbregas (Mataró, 24 d'agost del 1972) , l'alcaldable d'aquesta nova formació. Decidim Berga concorre al 26-M amb l'objectiu de captar els votants que no se senten identificats amb els partits tradicionals i que estiguin a favor de la República catalana.

Aquest moviment ciutadà que integren exregidors i militants de CDC, del PDeCAT, d'ERC i també independents, creu que cal proposar al departament d'Educació que no s'endugui les mòduls pre fabricats sinó que els deixi on són i puguin servir per acollir les entitats. «Hi ha una demanda des de fa molts temps, les associacions demanen espais per poder-s'hi desenvolupar», ha explicat Daniel Fàbregas. «Demanen que mantinguin les cargoleres que ja tenen les infraestructures necessàries per poder-les utilitzar». Tot i que a Berga ja existeix un hotel d'entitats (l'antic centre cívic) que disposa d'espais, Decidim creu que els barracons «serien complementaris».

Fàbregas ha dit que ,«com sempre ,es tractaria de parlar-ho i de consensuar-ho. Des que s'ha estrenat el nou institut hem sentit veus que podrien treure les cargoleres. El que diem és que no es toqui i que mirem les opcions tenint en compte que ja estan amortitzades». Els primers barracons es van instal·lar el 2006, que va ser quan es va posar en marxa l'institut. El centre es va traslladar al flamant edifici el 30 d'abril.

Una altra de les propostes de Decidim és que es tregui de l'ostracisme l'edifici del Centre d'Acollida Turística (CAT) que es va acabar l'any 2011 i que va suposar una inversió d'1 milió d'euros públics. Aquests diners no han tingut cap rendibilitat social i l'immoble es va degradant sense que mai fins ara s'hagi obert al públic. De fet, per obrir-lo caldria fer-hi arribar els serveis, ja que no en té.

L'Ajuntament de Berga va cedir els terrenys sobre els quals es va construir l'immoble i va invertir 300.000 euros per complementar l'aportació feta pel Govern en el seu dia. Decidim Berga proposa que aquest edifici es condicioni per tal que l'institut Guillem de Berguedà -situat a tocar mateix- el pugui utilitzar per a les seves activitats educatives. «S'ha de posar en condicions perquè es pugui utilitzar. És un edifici que no pot quedar mort més temps», ha indicat Fàbregas. «Es tracta que la Generalitat el condicioni per cedir-nos-el. No ho veiem escabellat. Es tracta de parlar-ne», ha conclòs.