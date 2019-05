Berga promou la integració dels refugiats a través de jocs

Inculcar als infants valors com la diversitat, el respecte i la convivència per aconseguir una integració plena dels nens i nenes nouvinguts que arriben a casa nostra. Aquest era un dels objectius de Creu Roja Berguedà i la Fundació Barça en la jornada organitzada ahir a Berga amb motiu del Dia Internacional de la Creu Roja. 200 infants de segon de primària de les escoles Sant Joan, Santa Eulàlia, la Valldan, Xarxa i Vedruna van participar a les activitats que van tenir lloc en dues sessions a la plaça Europa.

La presidenta de Creu Roja Berguedà, Montse Pont, va destacar que es tracta d'una acció de col·laboració entre Creu Roja i la Fundació Barça per «treballar valors amb els infants d'una manera lúdica i a través de l'esport i de la marca del Barça». En aquest sentit, va assegurar que es tracta d'un pas més per «introduir valors des de ben petits per aconseguir una societat més integradora», amb les persones que per diversos motius arriben a viure al Berguedà. Pont va recordar que Berga i la comarca són un exemple per la bona resposta a l'acollida de refugiats des del 2016.

Sota el lema «Tant se val d'on venim», els infants van gaudir ahir d'un espectacle de titelles que els va introduir en la temàtica, i van realitzar, després, tres activitats diferents per treballar valors humanitaris. Van assistir a l'acte Tono Tombas, representant de la Fundació Barça; Ramon Burniol, president de la Federació Bages, Berguedà i Cerdanya i Joan Cots, el president de la comissió de solidaritat.

A més a més, ahir es van portar a terme sessions formatives a professors de secundària i primària sobre aquest tema.