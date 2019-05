Els comerciants de Cal Rosal fan la fira tèxtil tot lamentant que l'ajuntament no hi aposti

Dissenyadors de moda, creadors i merceries mostraran i vendran els seus productes artesans, kraft i handmade a l'Entrefils de Cal Rosal. Es tracta d'una fira del sector tèxtil que es reivindica com una aposta consolidada i única al Berguedà. Se celebrarà aquest dissabte i diumenge, 11 i 12 de maig, de les 10 del matí a les 8 de la tarda.

L'edició d'enguany, la novena, segueix la mateixa estructura que l'any passat, amb una vintena d'expositors de roba d'adult, d'infants, bolsos, complements, bijuteria... La varietat és àmplia i la selecció acurada: «Prioritzem la qualitat dels productes que s'hi exposen, que són artesanals i moderns», remarca Esther Barniol, directora de la fira.

La filosofia de l'Entrefils és «buscar propostes actuals de dissenyadors que creen productes i que ells mateixos venen a la fira. És una bona oportunit per conèixer marques de proximitat que produeixen a petita escala, que tenen un valor afegit respecte la moda de les grans superfícies», explica Esther Barniol.

Els expositors valoren positivament ser presents a la fira tèxtil, que atrau sobretot el sector femení: «el perfil majoritari són dones, de 25 a 50 anys majoritàriament, que estan al dia del moviment handmade (fet a mà)», diu Barniol. L'Entrefils també motiva al públic familiar, i per als més petits s'organitzen tallers i activitats gratuïtes durant el cap de setmana.

Tallers infantils

Aquest dissabte a les 5 de la tarda, Bernadette Cuxart farà un taller infantil d'estampació per decorar un pai pai. I diumenge, a la mateixa hora, ensenyarà a cosir i decorar un moneder o una guardiola amb feltre.

Una altra proposta és un taller de circ, malabars i cable d'equilibri a càrrec de la Crica, diumenge a les 11 del matí.

«L'Entrefils és un bon reclam. Esperem que faci bon temps i vingui molta gent», assenyala Xavier Curriu, president de la Unió de Comerciants i Botiguers de Cal Rosal-Olvan. Són els organitzadors de la fira tèxtil i hi aposten, tot lamentat que «l'Ajuntament d'Olvan no ho faci», diu Curriu. Argumenta que és una fira «diferent i ens agrada perquè el tèxtil és part del nostre passat històric».

El cost de la mostra es mou entre 4.000 i 5.000 euros i l'assumeixen els comerciants, «sense cap ajuda econòmica externa. El consitori només hi posa les carpes».

Retret a l'actual equip de govern

Els comerciants demanen que, qui agafi el relleu de l'actual equip de govern després de les eleccions municipals, aposti tant per les fires: del tèxtil, de la tòfona i del bolet, com pel comerç. «En els últims anys se'ns ha deixat de banda, no hi ha hagut una aposta per donar continuïtat al comerç», assegura Xavier Curriu.