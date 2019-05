Prova pilot al riu Llobregat per augmentar-ne els sediments i evitar l'impacte ambiental de les preses als deltes

El riu Llobregat ha multiplicat per 42 el seu cabal aquest dijous durant la prova pilot que l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha fet per augmentar els sediments del riu, que queden atrapats a la presa de la Baells, a Cercs. Per fer la prova, s'han apilat 100 tones de sediments a la llera del riu que, amb el creixement del seu cabal, s'han arrossegat avall. Ara hauran de comprovar si les sorres i nutrients afegits aconsegueix revertir l'impacte ambiental que suposa la falta de sediments a les platges i deltes. Un problema que, segons han explicat des de l'ACA, "és d'abast mundial". De fet, a Catalunya, és especialment greu al Delta de l'Ebre, i per això, l'ACA exigeix al Ministeri de Medi Ambient un pla de gestió dels sediments al riu Ebre.