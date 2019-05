Montse Venturós signa no cobrar més d'entre 1.600 a 1.860 euros si torna a governar a Berga

L'aspirant a revalidar el govern de l'alcaldia de Berga per la CUP, Montse Venturós s'ha compromés per escrit a no cobrar més d'entre 1.600 i 1860 euros mensuals en funció de les càrregues familiars que tingui, a no tenir duplicitat de càrrecs « en les institucions i en la mateixa organització i a tenir els mandats limitats a 8 anys» entre d'altres requisits que formen part del codi ètic de la Candidatura d'Unitat Popular. Ella i els seus companys de candidatura han signat el document, aquest divendres, al carrer Major davant del seu local de campanya .

«El codi ètic és una eina que hem utilitzat en tots i cadascun dels programes en els que ens hem presentat. Són els principis ètics de treball d'aquesta candidatura començant per la funció pública, el compromís amb la participació i la transparència en les institucions públiques» ha explicat l'alcaldable de la CUP, Montse Venturós. N'ha destacat també la restricció de mandats, «ens marquen un període màxim de 8 anys per ser representants a l'Ajuntament o a les institucions» que és aplicable si són al govern com a l'oposició.

El codi ètic que han signat el primer dia de campanya pel 26-M els candidats de la CUP té una modificació respecte el que van rubricar fa quatre anys en el topall dels sous que puja. «Estava estipulat entre 1.400 i 1.680, enguany s'ha fixat entre 1.600 i 1860» en funció de les càrregues familiars.

Montse Venturós ha explicat que la signatura pública d'aquest codi étic és de facto «un compromís amb la transparència que hi ha d'haver en les administracions públiques i que durant moltes dècades ha estat completament manacada de qualsevol tipus de fiscalització».

El compromís de la CUP de Berga també preveu que la formació independentista mantingui «la seva independència respecte als grups financers». Per això, la CUP «no sol·licitarà cap crèdit bancari per la finançament de la candidatura ni per a la campanya electoral». També preveu que «les decisions polítiques que tinguin afectació important per a la ciutat seran sotmeses a un referèndum vinculant».

El codi recull que els seus regidors «no podran utilitzar mai recursos públics, ni fer ús d'informació privilegiada per a finalitats personals, privades o lucratives». Igualment es comprometen a «no accedir a cap organisme públic o privat que hagi estat supervisat o creat en virtud dels poders que el càrrec conferia per un periode de 8 anys a comptabilitzar a partir de la fianlització del seu».

La CUP ha estrenat aquest divendres el seu espot de campanya amb el lema «Més i Millor».