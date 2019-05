El Govern deixa l'escola de Sant Joan de Berga sense una segona línia de P3

L'escola pública de Sant Joan de Berga no tindrà dues línies de P3 el curs escolar que ve malgrat que té 28 preinscripcions, segons han explicat a Regió7 fonts del centre. Això passa una setmana després que el conseller d'Educació, Josep Bargalló, visités l'escola on va prometre «sospesar la decisió» de desdoblar la línia.

L'oferta de places de P3 a l'escola Sant Joan per al curs 2019-2020 va ser de 50, «el que suposa 25 alumnes per línia. Les preinscripcions han arribat a un total de 28 i per tant se superen els 25 alumnes de ràtio per aula», han explicat fonts de l'escola.

La decisió del departament d'Educació «comporta que un mínim de tres famílies no poden escolaritzar els seus fills a l'escola triada en primera opció, i que es tanquen les portes a futures famílies que vinguin a viure a Berga i vulguin venir a Sant Joan a aquest nivell». Igualment «això repercutiria en els altres centres perquè noves famílies que vinguin a viure a Berga obligatòriament haurien d'escolaritzar els seus fills en les altres dues escoles que tenen places amb la sobrecàrrega que això podria suposar».

La necessitat de tenir dues línies va ser una de les qüestions que es va plantejar al conseller d'Educació, Josep Bargalló, que el dia 2 de maig va visitar l'escola, «i es va comprometre a sospesar la decisió», segons fonts del centre. «Tot i això, la resposta en absolut ha sigut l'esperada, ja que altres vegades amb aquests números s'han desdoblat línies», han assegurat les fonts esmentades. Els responsables del centre «esperaven del departament, sota la responsabilitat d'ERC, que donés un suport més explícit a l'escola pública». I es pregunten « si la decisió ja és ferma». I ja han anunciat que no es quedaran amb els braços plegats. Amb tot encara no s'han anunciat les accions que es pensen dur a terme per reclamar al departament d'Educació que reconsideri la seva decisió sobre la segona línia

El curs 2017-2018 l'escola Sant Joan va perdre una línia de P3 ja que en les preinscripcions va tenir 19 alumnes. Fonts del centre han recordat que el departament d'Educació, «en aquell moment va prendre la decisió de retallar aquesta línia i, a més, va treure un mestre i mig de la plantilla i la plaça de la Tècnica d'Educació Infantil, unes retallades no proporcionals a la pèrdua d'una línia» asseguren. «Durant aquest curs l'escola ha fet un esforç (mestres i famílies) per cobrir aquestes retallades (repartint els horaris i reforços per poder donar el mateix servei a tots els alumnes)».