Els Castellers de Berga actuen per primera vegada davant la Sagrada Família

Els berguedans descarreguen el pilar de 5 per tercera actuació consecutiva. Aquest diumenge , els Castellers de Berga s'han estrenat davant el temple de la Sagrada Família. Concretament, han actuat al Carrer Marina, entre Provença i Mallorca, dins els actes de la festa major del barri i acompanyats per la colla local i la Muixaranga de la Safor, del País Valencià.

La colla blau marí no ha pogut arrossegar totes les camises que hauria volgut a Barcelona després de la doble actuació de la setmana anterior. Al davant del temple, hi han descarregat un pilar de 4 inicial, el 3 de 6, el 3 de 6 amb agulla i el 4 de 6. En ronda de pilars, han descarregat el pilar de 5 per tercera ocasió consecutiva després d'estrenar-lo a Berga el 4 de maig i repetir-lo l'endemà a Navàs, el diumenge 5 de maig.

Per la seva banda, els Castellers de la Sagrada Família han descarregat el 5 de 7, han carregat el 4 de 7 amb agulla (el pilar del mig ha cedir quan l'estaven descarregant) i han descarregat el 7 de 7 després d'un intent desmuntat. La Muixeranga de la Safor ha realitzat diverses figures com l'alta clàssica, el desplegat de 4 o la trobada.

Els Castellers de Berga continuen els assajos de dimarts i divendres al Cine Catalunya però aturen les actuacions el cap de setmana vinent. La propera actuació serà el dissabte 25 de maig, a Vic.