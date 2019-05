S ón de Casserres i, com solen fer cada any, avui, han baixat fins Cal Rosal per triar i remenar a les disset parades de L'Entrefils, la fira tèxtil de Cal Rosal que ja fa nou anys que se celebra. Són la Ramona Casas i la Teresa Soler, clientes fidels del certamen. «Mira, m'he comprat un clauer de patchwork», explica mentre mostra la peça. És bonic i també pràctic «perquè així no se't ratlla el mòbil quan ho portes tot dins de la bossa». Expliquen que els agrada anar a L'Entrefils a mirar quina oferta hi ha. «Hi ha peces que potser no ens les posaríem» però «hi ha cosetes que estan molt bé, eh», per regalar als nets, uns pantalonets. «Venim a fer el volt i mirem, i sempre hi ha alguna cosa que t'agrada i la compres».

El seu cas podria servir d'exemple del que fan altres visitants, que miren i busquen i acaben comprant-se bosses, bruses, vestits, complements o d'altres creacions artesanes. La mostra aplega parades de dissenyadors de moda, creadors, així com també merceries que venen productes artesans, kraft i handmade. Es tracta d'un certamen únic a la comarca del Berguedà.