El sol fa lluir el Roseret amb el repartiment de 300 quilos de cargols a Sant Jordi

Sant Jordi de Cercs va viure ahir un dels moments culminants de les Festes del Roseret declarades d'interès turístic: el repartiment dels esperats cargols. Se'n van donar 300 quilos, cuinats amb 200 quilos de carn i molt de suc en una gran paella.

El dia assolellat que va fer ahir va portar centenars de persones al nucli amb ganes de tastar els banyuts, que tenen fama d'estar molt ben cuinats amb un punt de picant que els fan irrestibles, segons el testimoni d'alguns dels que els van tastar.

Una de les famílies que es van aplegar per menjar cargols com a ingredient principal de l'aperitiu va ser la d'Encarnació Hernández. És filla de la Rodonella i viu a Berga. «Pel Roseret gairebé cada any que hem pogut hem vingut», explicava. Celebrar la festa suposa «recordar-te de quan eres petita, i veus gent que fa temps que no veies. Quan fa un dia tan maco encara és més agradable», deia. Mentre xuclava les closques dels cargols comentava que «estan molt ben cuinats, piquen una mica però m'agrada, els fan molt bons ja de sempre».