Els 12 pobles del porta al porta al Berguedà gairebé tripliquen l'index de reciclatge arribant al 85%

En els primers cinc mesos d'implantació de la recollida de residus del porta a porta a 12 municipis del Berguedà el seu índex de reciclatge s'ha més que triplicat passant del 30% fins arribar fins al 83% segons les dades que han fet públiques avui Xavier Francàs conseller de Medi Ambient i Josep Lara, president del Consell. Els municipis que apliquen aquest sistema són els més poblats de comarca: Bagà, la Pobla de Lillet, Guardiola de Berguedà, Sant Julià de Cerdanyola, Cercs, Olvan, Casserres, Puig-reig i Gironella que ho van implantar el 14 d'octubre i Berga, Avià i Vilada que van començar el 4 de novembre del 2018.

Comptant des del 14 d'octubre s'han recollit en aquests 12 municipis 1,3 tones de fracció orgànica, 477.130 quilos d'envasos; 406.230 de paper i cartró; 450.720 de vidre i 565.310 de resta amb un percentatge global de reciclatge del 82,83%. Del total de residus reciclats fins a un 42% corresponen a la fracció orgànica; un 17% a residus sòlids (els que van a l'abocador), un 14% de vidre, un 14% d'envasos i un 12% de paper. D'aquesta manera si fins abans de l'aplicació de porta a porta en un mes mitjà es podien abocar a l'abocador de Font Ollera 1,2 tones ara aquesta xifra ha baixat dràsticament fins al mig milió de quilos.

Xavier Francàs ha dit que el nou sistema de recollida de residus funciona perquè s'ha passat d'un nivell de reciclatge molt baix del 30% (un dels baixos de Catalunya) a situar-se l'abril d'enguany en el 83% tot i que el març va superar el 85%. «L'èxit del porta a porta l'hem d'atribuir a la població, si els projectes són clars la gent respon». Les dades de com està funcionant el nou sistema de recollida de residus a 12 pobles del Breguedà «ens situen a un nivell de referència» que ha fet que representants d'altres poblacions catalanes i de l'estat vinguin a la comarca per veure com s'està aplicant aquest model, ha dit Francàs.

Un altra dels factors que els gestors polítics han destacat de les dades de balanç és l'elevada qualitat dels residus orgànics. Quan aquesta fracció arriba a la planta es fan inspeccions de forma sovintejada per comprovar que s'hi hagi abocat el que toca. Això ja es feia abans d'aquests nou sistema. Els ciutadans reciclen bé l'orgànica i tiren el cubell estrictament el que hi d'anar. Per això s'ha detectat un nivell d'impropis (materials que no haurien d'anar a la bossa de l'orgànica) en un ínfim 0,25%. «És espectacular» ha dit Francàs. La qualitat de l'orgànica recollida té una traducció econòmica. Quan de més qualitat és menys es penalitza econòmicament al Consell

Els càmpings s'organitzen

Els gestors del Consell han reconegut que encara hi ha aspectes que cal anar polint del nou sistema. Per exemple com es fa la recollida als 19 càmpings de la comarca. Xavier Francàs ha deixat clar que cada càmping aplicarà el sistema que cregui que li pot funcionar millor. El més gran de la comarca, el Berga Resort ha posat en marxa un sistema en el que els seus hostes poden tirar les seves deixalles a través de l'obertura d'uns contenidors que obren amb un clauer que porten a la polsera de clients que els dóna accés a diversos serveis del complex.

80 expedients sancionadors

En el període que està servei el porta a porta s'han obert entre 70 i 80 expedient sancionadors als 12 municipis on s'aplica. Ara s'han de tramitar i els respectius alcaldes han de signar les sancions a les persones que no han reciclat correctament

Les bosses d'orgànica gratuïtes

Les bosses per dipositar la fracció orgànica que dóna el Consell als municipis que fan el porta a porta continuaran sent gratuïtes almenys fins el 31 de desembre del 2019 que és la data fins la qual hi ha bosses en estoc que l'ens comarcal va comprar al seu dia. Així ho recordat conseller de Medi Ambient. Francàs ha volgut llançar un missatge per «tranquil.litzar tothom» assegurant que les bosses de l'orgànica continuaran snet gratuïtes fins almenys fins d'any. I que haurà de ser el futur equip de govern del Consell qui decideixi si les manté gratuïtes o no.

Les illetes amb diners per fer-les però sense data

La segona fase de la implantació del nou model de recollida de deixalles ara mateix no té data d'aplicació. Al seu dia s'havia anuncita que es materialitzaria a continuació de l'entrada en vigor del porta aporta. Afecta als 19 municipis restants del Berguedà que al seu dia no van voler fer el porta a porta i van optar per fer illetes de contendiors amb accés restringit. En total se n'han de fer 80 amb un cost unitari de 20.000 euros. Això suposa que tirar endavant aquestes actuacio costà 1,6 milions d'euros uns diners que el Consell Comarcal té, segons han explicat Josep Lara i Xavier Francàs. Tanmateix a i a petició d'alguns dels alcalde actuals de municipis afectats i davant la proximitat dels comicis municipals del 26-M s'ha optat per deixar-ho sobre la taula. Haurà de ser el nou govern de l'ens comarcal qui convoqui el concurs per tirar-ho endavant