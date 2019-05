El Govern desmunta els barracons del vell institut Serra de Noet de Berga

El departament d'Educació ha començat els treballs per retirar els barracons que fins aquest abril han estat la seu del vell institut Serra de Noet de Berga. El trasllat va començar ahir i s'anirà fent progressivament.

En declaracions a Regió7, la delegada del departament a la Catalunya Central, Dolors Colell, ha explicat que «els mòduls ja s'estan buidant de dins». Els operaris van treballar des de la setmana passada per buidar-los i també per treure'n el cablejat i els serveis i desfer els sòcols on estaven muntats, així com també tallar les cobertes per desmuntar-los.

Les tasques de trasllat dels mòduls prefabricats van començar ahir. Els operaris van traslladar les cargoleres amb l'ajuda d'una grua de grans dimensions que les va aixecar dels sòcols on eren (que ja s'havien desmuntat prèviament) i les van col·locar damunt de tràilers. Aquestes feina continuarà en els propers dies.

La delegada d'Educació a les comarques centrals, Dolors Colell, ha explicat que «els mòduls aniran distribuïts a altres centres docents que els necessiten després de fer una posada a punt i rehabilitació». De fet, abans de dur-les enlloc més, aquestes cargoleres es porten a fer-ne una revisió de la pintura i d'altres elements a Tarragona. I d'allà es distribuiran cap als centres educatius que les necessitin.

Aquests barracons eren a Berga des de l'any 2006, quan es va estrenar la secció d'institut Serra de Noet. Durant més de 13 cursos han acollit la comunitat educativa. Al principi només hi havia primer d'ESO i se n'hi van anar afegint a mesura que es van anar oferint tots els cursos fins a quart d'ESO. Aquestes cargoleres s'han fet servir fins al 30 d'abril, quan es va estrenar un edifici d'obra situat a sota el camp municipal de futbol, a pocs metres del centre vell.



Pàrquing d'autocaravanes

L'ús d'aquest espai que quedarà buit, i que està encaixat entre 4 blocs de pisos i la comissaria dels Mossos d'Esquadra, està per decidir. El govern de la CUP s'ha plantejat que pugui ser un aparcament d'autocaravanes. En declaracions a aquest diari, el regidor d'Educació, Eloi Escútia, ha explicat que «hem demanat ajuda tècnica a la Diputació per fer un estudi» que determini la viabilitat de fer-hi aquest equipament. «A veure si és possible», ha indicat Eloi Escútia. El regidor ha indicat que creuen que aquest emplaçament pot ser idoni per fer-hi un pàrquing d'autocaravanes perquè hi ha els serveis necessaris per a aquest tipus d'usuaris: «Hi ha llum, aigua i clavegueram». I també hi ha un altre factor, que és la proximitat de la comissaria de la policia catalana, que donaria seguretat als usuaris. «Creiem que podria ser un pàrquing d'autocaravanes», assegura Escútia.

A banda del solar que quedarà amb la retirada dels barracons, a la zona també hi ha un edifici d'obra (que al seu dia va inaugurar Marta Ferrusola) que en aquests 13 anys s'ha fet servir com a sala de professors i biblioteca del centre. També s'haurà de trobar una finalitat a l'edifici.