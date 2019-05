Berga acomiada Josep Viladrich, que va treballar 57 anys a la farmàcia Cosp

Berga ha acomiadat aquest divendres a Josep Viladrich Bonfill, de 94 anys d'edat. Una persona molt coneguda perquè durant molts anys havia treballat a l'antiga farmàcia Cosp de la plaça de Sant Pere.

La seva neta Marina Almenara Viladrich ha recordat que va néixer el 1924 a Berga i que als 16 anys va començar a treballar d'ajudant a la farmàcia Cosp de la plaça Sant Pere. Hi va treballar fins a l'any 97, quan tenia 73 anys. «Van ser 57 anys davant del taulell de la farmàcia venent medicaments i donant 'pastilletes' de colors (caramels) als més petits. Ell sempre deia que les pastilles són per vendre, no per prendre». Ha recordat que «va fer un gran servei i sempre ha estat de guàrdia a la plaça Sant Pere, quan treballava i després des de dalt del balcó de casa veient i saludant a tothom amb un somriure»

L'any 1989, Josep Viladrich va rebre el premi a la Virtut que concedia l'Ajuntament de Berga «com a reconeixement de tota la seva feina». Marina Almenara ha assegurat que «ha estat "el metge de Berga" per molta gent, un marit, un pare i un avi extraordinari»