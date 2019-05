Pares i docents es tanquen a Sant Joan per reclamar una segona línia de P3

Mig centenar de pares i mares i professors de l'escola pública de Sant Joan de Berga tenien previst passar la seva primera nit de tancada al gimnàs del centre. Es tracta d'una acció reivindicativa dins de la campanya de pressió al Govern català que van endegar ahir. Reclamen que el departament d'Educació concedeixi la segona línia de P3 al centre perquè hi ha suficients alumnes preinscrits.

Pares i professors van anunciar que la tancada es farà almenys durant tot el cap de setmana en horaris no lectius per tal no entorpir el normal funcionament del centre segons va explicar Arantza Rey, presidenta de l'Ampa i Jordi Plans professor de l'escola. En els propers dies aniran decidint les accions que duran a terme abans de reunir-se amb responsables del departament d'Educació el dia 28 d'aquest mes.

Tal com va avançar aquest diari, el 10 de maig el departament d'Educació va comunicar a responsables de l'escola que el curs 2019-2020 no tindrien segona línia de P3. Això va activar totes les alarmes. I és que al centre s'hi han preinscrit 28 alumnes, que permetrien desdoblar l'actual línia segons asseguren mares i pares i docents. La ràtio està fixada en 25.

«Ens agradaria que el departament d'Educació ens escoltés i prengués la decisió que hi hagi una segona línia». Rey ho va argumentar assegurant que «aquest any les preinscripcions que hem tingut han estat 28, que superen la ràtio d'un grup i per tant donaria perquè poguessin desdoblar-lo». Arantza Rey va assegurar que les famílies i la resta de la comunitat educativa «fem aquesta petició». Així mateix va deixar clar que «creiem molt fermament en l'escola pública i pensem que Berga es mereix poder mantenir les quatre línies» entre Sant Joan i Santa Eulàlia més la de la Valldan.

Per la seva banda, Jordi Plans, professor i membre del claustre, va explicar que el manifest que han penjat a les xarxes social demanant suports per la seva reivindicació ha aconseguit el suport de «les altres escoles públiques del municipi», que també han col·laborat a redactar-lo. Si han sumat una trentena d'entitats així com tots els partits que actualment tenen representació al consistori i més de 800 persones a títol individual «en 24 hores». Plans va agrair el suport rebut i va anunciar que «aquí estarem per demanar el que considerem que és just»

D'altra banda, la delegada del departament d'Educació a la Catalunya Central, Dolors Colell, va assegurar a Regió7 que a hores d'ara encara no és segur que l'escola de Sant Joan no tingui una segona línia. Ha explicat que «a Berga totes les famílies que han fet opció de preinscriure's tant a P3 com a primer d'ESO en una escola pública tenen garantida plaça pública». Colell va dir que «a P3 cap grup quedarà per sobre de 25, que és la ràtio d'aquests grups». En aquest sentit va explicar que «tenim 56 demandes» entre les escoles públiques de Sant Joan i de Santa Eulàlia «i oferim 3 grups, que són 75 places».

La delegada del departament d'Educació a la Catalunya Central va informar que «en aquests moments, la inspecció educativa encara està treballant en les adjudicacions que consideren segones opcions de les famílies i altres circumstàncies com les necessitats educatives de l'alumnat. Per tant, el procés no està finalitzat»

Per la seva banda, el regidor d'Educació, Eloi Escútia, va explicar que han fet arribar la reclamció de la segona línia a la delegada del Govern, Alba Camps. Així mateix va demanar als partits polítics unió per defensar «l'escola pública», en especial els que «poden arribar a la conselleria amb més facilitat que no pas nosaltres» perquè són del mateix partit, referint-se a ERC.