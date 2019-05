La Generalitat diu que no desdoblarà la línia de P3 de l'escola de Sant Joan

La comunitat educativa de l'escola pública de Sant Joan no defalleix. Aquesta ha estat la segona nit que han passat tancats al centre per reivindicar una segona línia de P3. Ho van acordar anit després de la visita de la directora d'Educació de la Catalunya Central Dolors Colell, que ho va comunicar als seus representants en una reunió a porta tancada. Els va dir que que el proper curs no hi haurà segona línia. Un cop acabada la reunió, Colell va conversar amb els pares i mares que dijous van iniciar una tancada al centre per reclamar aquesta línia per a l'escola on hi ha 28 preinscrits, 3 més dels previstos en les ràtios del departament, que són de 25.

En declaracions a Regió7, Dolors Colell va dir que «la segona línia a Berga no la necessitem» perquè el departament d'Educació ofereix 75 places en tres grups i «tenim 56 demanades entre Sant Joan i Santa Eulàlia. «No podem posar un grup més perquè tenim encara 19 vacants per omplir». A P3 cap grup quedarà per sobre dels 25 que és la ràtio» d'aquests grups. I ha afegit que «nosaltres garantim una plaça pública per a tot aquell que ha fet aquesta demanda», va indicar.

Els pares van retreure a Dolors Colell que el departament d'Educació no els doni la segona línia després dels esforços que s'han fet «per dinamitzar l'escola» i promoure-hi les preinscripcions per recuperar la segona línia que es va perdre aquest curs per la baixa inscripció. La directora va conversar amb els pares i va haver d'escoltar-ne les queixes i el perquè se senten maltractats.

La presidenta de l'AMPA de l'escola de Sant Joan, Arantza Rey, va explicar que la segona línia «només és la punta de l'iceberg» del malestar per les retallades dels darrers anys. Aquest curs s'ha perdut una línia i una jornada i mitja, entre altres serveis perduts.