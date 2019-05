Berga s'omple d'estudiants al mercat de cooperatives

El mercat de cooperatives escolars ha aconseguit un any més trencar les expectatives de manera favorable i es consolida a la comarca com una aposta clara per fomentar el treball en equip i l'emprenedoria. Així ho explicava Eduard Barcons, gerent del Consell Comarcal, que va mostrar la seva satisfacció i les ganes de poder tirar endavant el projecte per part del Consell amb més edicions com la que es va viure ahir a Berga.

En la d'enguany, que hi van participar gairebé mig miler d'alumnes dels diferents centres de primària del Berguedà, com també de secundària, s'hi van poder veure mostres de productes variats. Alguns d'ells, amb mostres d'artesania local i altres centres amb la venda de productes provinents de diversos punts d'Espanya i, fins i tot, d'Europa.

És el cas, per exemple, dels alumnes de l'institut Pere Fondevila de Gironella, que estan en contacte amb un centre de Gijón (Astúries) gràcies al programa «Escuela Joven Europea», i ofereixen productes d'aquesta zona d'Espanya, com també productes locals. «Projectes com aquests són necesaris perquè l'alumnat pugui aprendre a gestionar i a liderar de manera autosuficient», explica Anna Verdaguer, docent del centre. En aquest sentit també coincideix Guim Tuson, mestre de l'Escola Vedruna, que considera que amb aquestes iniciatives «es treballen molts continguts i competències necessàries per a l'aprenentatge».

El mercat, que va començar el curs 2010-2011, va tenir la participació de 75 alumnes i 3 cooperatives. Enguany, en canvi, fins a 27 estands dels diferents projectes duts a terme al llarg d'aquest curs escolar es van poder veure al llarg de tot el matí a la plaça Cim d'Estela de Berga, amb 388 alumnes de primària i 107 de secundària, situant així la iniciativa com el mercat de cooperatives més gran de Catalunya.

Des dels organitzadors, Barcons va considerar que enguany s'ha pogut veure un augment d'assistents al llarg de tot el matí, a diferència de l'edició anterior, malgrat que hi havia mala previsió de temps, tot i que al final no va acabar plovent.

El president del Consell Comarcal, Josep Lara, va voler mostrar la seva convicció de «poder tirar endavant aquest projecte ambiciós que pot donar bons resultats a la comarca en un futur amb una millora de la inserció laboral al món rural».