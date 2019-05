La Ruta de les Colònies resisteix malgrat la incertesa meteorològica

La Ruta de les Colònies del Baix Berguedà va celebrar ahir la seva 22a edició, amb el ja tradicional recorregut per les colònies tèxtils vora el riu Llobregat. La caminada-pedalada va ser marcada per les desfavorables previsions meteorològiques, que finalment es van acabar complint, tot i que no van impedir que la caminada acabés amb normalitat. Una de les principals novetats d'enguany va ser la modificació d'un tram del recorregut. Els participants van passar per primer cop per dins de la colònia de Cal Vidal. «S'ha volgut promocionar la colònia, perquè ara hi ha una cooperativa de socis, anomenada Vidàlia, que volen rehabilitar-la», assegura Josefa Huguet, una de les organitzadores de la prova, que és de caire no competitiu.

La ruta tenia dues alternatives: una des de Berga, d'uns 30 km, i una altra de més curta, de només 17 km, des de Gironella. El punt d'arribada per a les dues rutes va ser la colònia de Cal Riera. Per als que van escollir fer la ruta llarga, la jornada va arrancar a partir de 2/4 de 8 del matí, amb sortida des de l'institut Guillem de Berguedà. D'altra banda, els que van decidir sortir des de la Font del Balç, a Gironella, ho van poder fer a partir de les 8 del matí. Segons assenyalen des de l'organització, des de cada punt va sortir un centenar de persones aproximadament, per un total de 200 participants. La xifra, no obstant, suposa un lleuger retrocés respecte a l'any passat, quan hi van participar una cinquantena de persones més.

Des de Berga, els participants es van dirigir cap a Pedret, per després agafar el camí planer de la Via Verda fins a Cal Rosal. En aquest tram hi havia el primer punt d'avituallament, concretament al pla de l'Italià, on es va oferir xocolata als participants. Aquest va ser l'últim lloc on van poder agafar forces abans d'arribar a l'altre punt de sortida, a Gironella, on van poder esmorzar, amb entrepans, begudes i cafè. La resta de llocs d'avituallament, on també es marcava el pas dels participants, van ser el Guixaró, Cal Pons, Cal Marçal i Cal Vidal, abans de l'arribada a Cal Riera. A la colònia del Guixaró s'hi van repartir fruits secs, a Cal Pons neules, a la colònia de Cal Marçal cupcakes i moscatell, i a Cal Vidal taronges. Aquest va ser l'últim punt d'avituallament abans de l'arribada a la colònia de Cal Riera. Aquí tots aquells que van finalitzar el recor-regut van poder degustar un pica-pica amb crispetes i prendre un refresc, de l'empresa berguedana Liven. També van ser obsequiats amb una samarreta commemorativa de la ruta. En acabar la caminada-pedalada, es va oferir un servei de transport opcional per als ciclistes i caminadors des del punt d'arribada fins als de sortida.

L'organitzadora Josefa Huguet ha lamentat que «enguany es fan moltes caminades al Berguedà, i això fa que cada any anem perdent gent. Sí que és veritat que hem tingut el tema del temps, que no ens ha beneficiat gens, però igualment hem de fer una reflexió profunda de cara a l'any vinent per no perdre més participants».

La caminada-pedalada és organitzada per la Federació d'Associacions de Veïns del Baix Berguedà, i també hi col·laboren els diferents ajuntaments de la subcomarca.

Al marge de l'activat física que realitzen les persones participants, la ruta també està plantejada des d'un vessant turístic, cultural, industrial i també històric. Els caminadors i ciclistes poden gaudir del fabulós entorn que crea el riu on van néixer les colònies, i, en segon lloc, des de l'organització, es pretén insistir en la necessària tasca de coneixement i de divulgació del patrimoni històric i industrial que representen totes les colònies, i en especial, les del Llobregat.

Tot aquest conjunt de colònies tèxtils van fer que aquest tram del Llobregat fos batejat com el riu més treballador del món, i és per això que l'organització posa èmfasi en aquest aspecte.