Gingko ofereix tatuatges oncològics per a afectades de càncer de mama

Millorar la imatge de les pacients de càncer de mama amb la recuperació de l'arèola del mugró gràcies a la realització d'un tatuatge a la pell. El Berguedà oferirà a les afectades oncològiques sessions de tatuatges que permetran a les pacients recuperar «la naturalitat del seu cos i guarir-se psicològicament sentint-se més còmodes amb elles mateixes».

Així ho van explicar ahir la tatuadora Mireia Ortega i Aurora Rodríguez, presidenta de Gingko, l'Associació de Persones Afectades de Càncer del Berguedà, a Roy's Tattoo, l'estudi de Roger Canal. L'entitat, gràcies als diners recollits per la venda de roses solidàries de Sant Jordi i al donatiu de l'entitat puig-reigenca Sense Por –ahir amb la representació d'Anna Altimiras– acostarà al Berguedà aquesta tècnica que, tot i que comença a incloure's al sistema públic de sanitat, encara no és prou coneguda, i utilitza el sistema de la micropigmentació i no la del tatuatge que és més efectiva.

La tatuadora Mireia Ortega, que treballa a Barcelona, destina una part de les seves hores a aquest projecte social. Després de formar-se, fa sessions de tatuatge a pacients de càncer de mama a Barcelona i Madrid. Ara, la iniciativa arriba al Berguedà. «Hem parlat amb les associacions d'afectats de càncer de les comarques centrals i no tenim constància que a hores d'ara s'estigui oferint aquesta opció», explicava Aurora Fernández. Aquesta setmana iniciaran les sessions de tatuatge oncològic les dues primeres pacients -una de Berga i una de Gironella- però l'objectiu és que la xifra creixi i que les sessions es facin de manera periòdica a la seu de Roy's Tattoo, que cedeix el seu responsable, Roger Canal. El cost dels tatuatges per als pacients és zero, ja que el projecte es finança gràcies als diners de campanyes solidàries que serviran per pagar el material i el desplaçament de la tatuadora. Les hores i el local van a càrrec dels col·laboradors en la iniciativa.



Procés especialitzat



Ortega va explicar que el primer requisit per iniciar aquesta recuperació de l'arèola del mugró és tenir el consentiment de l'oncòleg o del cirurgià especialista, «que ha de garantir que no hi ha cap perill per al pacient». En aquest sentit, va especificar que el tatuatge «no és cap cura, sinó un element purament estètic i de suport moral i d'autoestima per a les pacients». Tot i que principalment el públic objectiu són dones, va recordar que també hi ha un 1% d'homes que pateixen càncer de mama.

«El procediment que se segueix és el mateix que si es realitzés un tatuatge», va relatar Ortega, «però tenint en compte que s'ha d'anar molt més alerta perquè la pell és molt més delicada si el pacient s'ha sotmès a operacions i a tractaments agressius com la quimioteràpia o la radioteràpia». La tècnica que s'utilitzarà amb les pacients del Berguedà és la del tatuatge, que amb menys sessions i menys mesos de cura permet aconseguir un resultat més bo que el de la micropigmentació, que al cap d'un any deixa de tenir efecte «perquè el color que s'ha impregnat a la pell es degrada».

Els tatuatges oncològics permeten crear una arèola implantant pigment a la pell que envolta el mugró i es poden practicar després de la reconstrucció mamària de les pacients de càncer de pit. També pot servir per minimitzar l'aparició de les cicatrius o per restaurar una arèola amb un color i forma d'aspecte més natural.

Gingko obre les portes a les persones que vulguin rebre el tractament o tenir informació a posar-s'hi en contacte a través del telèfon 696 07 48 12.