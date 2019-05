L'ADB destina 63.335 euros per a la contractació de treballadors al sector industrial

L'Agència de Desenvolupament del Berguedà destinarà 63.335 euros a les empreses del sector industrial per a la contractació de persones en atur.

Aquesta ajuda, que es donarà per primera vegada, suposarà una dotació econòmica a les empreses del sector industrial de la comarca del Berguedà que contractin persones que estiguin participant en el programa formatiu d'electromecànica o filatura que gestiona l'ens comarcal i que es trobin en situació d'atur, o persones que ocupen un lloc de treball en condicions precàries. La quantitat mensual dels ajuts a la contractació serà la del salari mínim interprofessional (858,55 euros), en el cas de contracte a jornada completa, o la part proporcional en funció de la jornada parcial prevista. Aquests ajuts es podran allargar durant tres mesos, per tant, cada empresa pot arribar a percebre fins a 2.575,65 euros per cada treballador amb contracte que sigui vigent abans del 31 de gener del 2020.

Segons fonts de l'Agència, la finalitat del programa «és millorar la capacitació i la qualificació de les persones en aquelles competències tècniques i transversals que els permetin adaptar-se a les necessitats del teixit productiu, especialment en sectors i subsectors on es poden plantejar itineraris professionals amb perspectives de continuïtat». El programa es basa en una col·laboració publicoprivada i incorpora empreses berguedanes com a actors participants, tant pel que fa a la planificació de les actuacions com al seu desenvolupament.