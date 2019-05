Arriba la festa berguedana per excel·lència: la Patum ja és aquí! La plaça de Sant Pere de Berga es convertirà en el punt de trobada dels patumaires amb el foc, els balls i la gresca com a protagonistes durant la penúltima setmana del mes de juny. Però, quan serà la Patum 2019? Concretament, l'edició d'enguany se celebrarà del dimecres 19 al diumenge 23 de juny.

El primer gran acte patumaire però, serà abans. El dia 16 de juny hi haurà els 4 fuets.

Com cada any, la Patum constarà de cinc dies de festa. El dimecres dia 19, tindran lloc els dos primer passacarrers per anunciar l'arribada de la festa a la ciutat.

Dijous dia 20, les comparses arribaran a la Plaça de Sant Pere, amb la primera Patum completa a la plaça, la de lluïment al matí i la completa a la nit.

Divendres dia 21 de juny, com és tradició any rere any, és el dia dels més menuts i tindrà lloc la Patum Infantil a la Plaça. Al matí hi haurà la versió reduïda, la de lluïment, i a la tarda la Patum infantil completa.

La festa berguedana no s'acabarà el divendres ja que seguirà amb més força el cap de setmana, amb l'arribada de centenars de persones d'altres contrades per ajuntar-se als berguedans. La Patum 2019 tindrà un passacarrers el dissabte dia 22 de juny pels carrers de la capital berguedana.

Diumenge la gran festa acabarà amb la traca final, la Patum completa a la plaça del diumenge dia 23 de juny, també al migdia i a la nit, quan els berguedan es despediran de l'àliga, la guita, els plens i la resta de comparses fins el proper any.

Berga obre l'ajuntament per veure la Patum per segon any consecutiu

El consistori berguedà ja ha obert el període de sol·licitud per accedir al balcó consistorial per veure la festa. L'ajuntament posarà a disposició de la ciutadania un total de 368 places corresponents a les passades de dimecres i dissabte (250), a La Patum completa de dijous i diumenge (100) i a La Patum Infantil (18). En aquesta ocasió, l'assignació d'una part dels llocs disponibles es farà a través d'un sorteig públic, mentre que les places corresponents a les passades seran de lliure accés fins a completar l'aforament.

Es repetirà la fórmula del sorteig per designar les places que es posaran a disposició de la ciutadania durant el 3r i 4t salt de la Patum completa de dijous i diumenge, tenint en compte que els dos primers salts l'espai estarà ocupat per autoritats, representants polítics i convidats del consistori. En aquest sentit, se sortejaran 50 places, 25 en cada cas, ja que la resta de llocs corresponen a les persones acompanyants dels guanyadors i guanyadores del sorteig que se celebrarà el 31 de maig.



Sorteig dels salts de plens

Els salts de plens d'aquesta edició també es decidiran per sorteig. Es realitzarà un únic sorteig emprant una aplicació informàtica que, de forma aleatòria, extraurà quatre intervals de sol·licituds corresponents al primer i segon salt de dijous (20 de juny) i diumenge (23 de juny), respectivament. En cas que una sol·licitud es trobi en un o més intervals, s'inclourà en el primer interval guanyador. L'assignació dels salts serà nominal i intransferible i no es permetrà l'intercanvi de dia ni de salt. El període per presentar sol·licitud acaba el 30 de maig, i el sorteig es realitzarà el dia següent.

Les persones que no hagin resultat guanyadores formaran part d'una llista d'espera per efectuar la reposició de salts vacants en cas que es produeixi la renuncia d'alguna de les persones que hagi obtingut un salt o no compleixi els requisits esmentats anteriorment.