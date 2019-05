Campanya al carrer per reclamar la segona línia de P3 a l'escola de Sant Joan de Berga

Aquest dimecres a Berga han aparegut una munió de cadires en diferents espais del nucli urbà com la plaça dels Països Catalans creant expectació ciutadana.. Unes cadires com les que fan servir els nens i nenes que estudien a primària. Totes amb un cartell amb un número al darrere. Uns números que també s'han pogut veure a elements del mobiliari urbà com fanals, entre d'altres. No és casualitat. La iniciativa s'emmarca dins de la campanya reivindicativa de la comunitat de l'escola pública de Sant Joan.

Tal i com ja ha anat informant aquest diari reclamen una segona línia de P3. I aquest dimecres han volgut fer visible a places i carrers de Berga que es consideren uns números. I és que el departament d'Educació s'ha negat a concedir-la al·legant que de les 75 places que oferta a Berga encara n'hi ha 19 de vacants.