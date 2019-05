Els pares de Sant Joan continuaran la tancada fins a assolir la segona línia de P3

«Estarem tancats fins que la Generalitat no ens doni la segona línia de P3». Així ho ha assegurat a Regió7 Arantza Rey, presidenta de l'associació de mares i pares de l'escola pública de Sant Joan Berga. Representants d'aquesta combativa comunitat educativa s'han tancat per sisena nit consecutiva al centre com a mesura de protesta i per reivindicar la segona línia.

Els portaveus de la protesta diuen que per ara no pensen deixar-ho. Esperen el resultat d'una reunió al més alt nivell entre responsables del departament d'Educació a Barcelona i els alcaldables de la ciutat que s'hauria de celebrar aquesta setmana i que s'està preparant. Així s'hi van comprometre per escrit tots ells (menys el de Cs que no hi va assistir) en el debat electoral de Televisió del Berguedà divendres en el que van irrompre per donar més visibilitat a la seva reivindicació. Com ja va informar aquest diari, abans s'havien entrevistat amb la directora territorial d'Educació a la Catalunya Central, Dolors Colell, que els va dir que no hi haurà segona línia perquè de les 75 places de P3 que ofereix el departament d'Educació encara hi ha 19 places lliures a la ciutat.

«La gent està responent molt bé», explica Arantza Rey. Cada nit dormen a l'escola una vintena de persones de l'AMPA i professors a títol personal. Dormen a la biblioteca perquè és més confortable. Rey ha dit que el darrer any ha estat dolent per a l'escola perquè ha perdut la línia que reclamen, un professor i mig i una tècnica d'educació infantil. La segona línia «és la punta de l'iceberg».