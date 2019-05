El president Quim Torra visita la renovada escola pública de Gironella

Feia només tres dies que el president de la Generalitat havia fet estada al Berguedà, diumenge passat, per dur-hi a terme activitats relacionades amb la campanya electoral. Ahir, Quim Torra va fer una visita oficial com a màxima autoritat del país a Gironella. La vista del dirigent català s'havia previst inicialment per al dia 2 de maig però es va haver d'ajornar per raons d'agenda, ja que Torra va haver d'anar a Waterloo. La visita es va reprogramar per ahir, aprofitant que, posteriorment, s'havia de desplaçar fins a la Seu d'Urgell.

Quim Torra va visitar la renovada escola pública de Gironella i va conversar amb l'alumnat i el personal docent. Torra va declarar al seu Twitter que «el futur és a les escoles. Ànims a tots els mestres en el tram final del curs!». El 2 de maig va visitar el centre el conseller d'Educació Josep Bargalló.

Ahir, a Gironella, el president Torra també va signar el llibre d'or del consistori i va conèixer els projectes en el que intervé el Govern català hi participarà com el de l'estació d'autobusos a prop de l'escola. L'alcalde David Font deia que rebre una visita del president del país «sempre és un honor».