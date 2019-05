Sant Joan surt al carrer per dir que no són números

Nova acció de la comunitat educativa de l'escola pública de Sant Joan de Berga dins de la campanya per reclamar la segona línia de P3 que van iniciar el dia 16 d'aquest mes tancant-se al centre en hores no lectives i passant-hi les nits. Fins ara ja en porten set. I no pensen desistir

Ahir, van omplir diferents places de Berga amb 28 cadires escolars per simbolitzar el seu rebuig envers que el departament d'Educació només tingui en compte les matemàtiques per negar-los el desdoblament de la línia.

El proper curs escolar s'han inscrit 28 alumnes a l'escola, el mateix nombre de cadires que van posar als carrers dins l'acció «No és qüestió de números» que van difondre a les xarxes. Tot i que la ràtio és de 25 places, el departament d'Educació no dona la segona línia al centre perquè a Berga hi ofereix 75 places i encara en queden 19 de vacants.

Ahir, molts vianants van preguntar-se què feien 28 cadires a les places de la ciutat fins la nit. Els hi van posar pares i mares i profesors per dir que atorgar la segona línia «no és qüestió de números, sinó de voluntat i respecte als infants i les famílies que han escollit el centre en primera opció». L'AMPA de Sant Joan vol deixar clar que «els nostres fills no són números» per rebatre l'argument del departament d'Educació de no atorgar el desdoblament a Sant Joan perquè «els números són molt clars, i que sobren places públiques», exposen.

La comunitat educativa considera que el fet que «no es tinguin en compte les condicions demogràfiques pròpies de l'entorn on vivim» –amb una natalitat baixa, despoblament i la crisi econòmica– «a l'hora de promoure polítiques públiques d'ensenyament, perjudica i obre escletxes de desigualtat en la població infantil, futura ciutadania del nostre país».