El Consell farà 2 dies més de recollida d'orgànica i envasos al comerç a Berga

Cinc mesos després de la posada en servei del nou sistema de recollida de residus del porta a porta a Berga, el Consell Comarcal del Berguedà ha atès les reclamacions dels comerciants i botiguers i els incrementarà dos dies la recollida d'envasos i de matèria orgànica, segons fonts de la Unió de Botiguers i Comerciants (UBIC). Amb aquesta ampliació, que serà exclusivament per al comerç, l'orgànica es recollirà cinc dies en comptes de quatre, i els envasos tres dies en comptes de dos.

Representants de la UBIC s'han reunit aquesta setmana amb responsables de l'àrea de Medi Ambient i de la presidència de l'ens comarcal que gestiona el servei.

Fonts d'aquesta entitat han explicat que «la recollida dels diumenges no és operativa» perquè «molts d'ells estan tancats i, per tant, la resta de dies generen un volum important d'envasos i de matèria orgànica que s'acumula i genera problemes sanitaris» tal com ja havia informat aquest diari al seu dia. En el seu moment, el Consell va demanar que es deixessin passar uns mesos perquè el sistema s'anés polint i agafant rodatge. En aquests mesos s'han mantingut contactes. I arran de la darrera reunió celebrada aquesta setmana s'ha acordat augmentar dos dies la recollida als establiments comercials. Fonts de la UBIC de Berga han explicat que no hi ha data per aplicar aquesta mesura, que es preveu implantar «tan aviat com el Consell Comarcal ho aprovi».

Amb l'ampliació del servei, la recollida de l'orgànica tindrà un dia més i es farà els dilluns, dijous, divendres, dissabtes i diumenges i es passarà de 4 a 5 dies. Mentre que la d'envasos es farà 3 dies en comptes de 2: dilluns, dijous i diumenges, segons ha explicat a Regió7 el president de la UBIC de Berga, Xavier Orcajo.

Amb aquesta mesura es donarà sortida a les reclamacions del sector de les carnisseries, que majoritàriament no treballen els diumenges. El calendari actual de recollides fa que els envasos que generen els dissabtes, un dels dies forts de feina de la setmana, els hagin de guardar als seus establiments fins dijous. Amb el nou sistema podran treure els envasos dilluns. En el cas de les xarcuteries i similars, es tracta d'envasos que han contingut matèria orgànica i que fan pudor si es guarden molts dies, i encara més amb el bon temps. «Les cansaladeries que mouen molt gènere poden tenir problemes amb sanitat », ha recordat Orcajo, si han emmagatzemar deixalles molts dies a dins dels seus establiments.

Inicialment quan es va implantar el sistema, el primer dia de la setmana de recollida d'orgànica era dijous. Quan s'ampliï el servei es recollirà també els dilluns. Xavier Orcajo ha explicat que confien que el Consell pugui complir el compromís com més aviat millor. D'altra banda, Xavier Francès, conseller de Medi Ambient, ha informat que ja s'ha encarregat a l'empresa que presta el servei que estudiï fer-ne l'ampliació.