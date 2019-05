S'obren les inscripcions per a l'espai de la Patum accessible

L'Ajuntament de Berga ha obert el període d'inscripció per accedir a l'empostissat de la Patum accessible. Es tracta d'un espai reservat a les escales de La Berruga de la plaça de Sant Pere perquè les persones amb mobilitat reduïda i altres tipus de discapacitat puguin gaudir de la festa des de la plaça.

El projecte, impulsat per l'Ajuntament de Berga i l'Oficina d'Inclusió Social del Consell Comarcal del Berguedà, ha registrat més de 1.500 usuaris i usuàries en els últims deu anys, segons fonts municipals. Enguany, es tornarà a habilitar l'empostissat amb la voluntat de seguir oferint un servei que «permeti millorar l'accessibilitat de la festa i donar prioritat a les peticions de persones amb mobilitat reduïda reconeguda amb el certificat de discapacitat, les persones amb altres discapacitats superiors al 65% i les persones majors de 75 anys».

Les persones interessades en obtenir una plaça a l'espai reservat podran tramitar-ne la sol·licitud del 22 de maig al 5 de juny. Per fer-ho, caldrà adreçar-se a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament de Berga per realitzar la petició de forma presencial, tot i que també es podrà fer telemàticament descarregant el formulari disponible en aquest enllaç. L'OAC estarà oberta al públic de dilluns a divendres, de 9 del matí a 2 del migdia, i també el dilluns, de 5 a 7 de la tarda. En la sol·licitud caldrà indicar la preferència del dia i actes als quals es vol assistir. En aquesta ocasió, s'oferiran places per veure la Patum de lluïment, la Patum completa de dijous i diumenge (fins a la finalització pel primer salt de plens de la nit) i la Patum Infantil, al matí i a la tarda.

Per completar la inscripció, el formulari de sol·licitud haurà d'anar acompanyat d'una fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant i del certificat de discapacitat, si escau. Tanmateix, les persones que necessitin estar acompanyades durant la seva estada a l'empostissat també hauran d'aportar el DNI de l'acompanyant, que haurà de ser una persona major de 18 anys.

En el cas que la demanda de peticions sigui superior al nombre de places disponibles, es portarà a terme un sorteig per efectuar l'assignació de l'espai als sol·licitants.

El dispositiu de la Patum accessible tindrà la col·laboració de voluntaris i voluntàries de Creu Roja, d'un coordinador o coordinadora responsable i també el suport dels serveis de seguretat.