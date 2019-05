L'Ajuntament de Berga subvencionarà aigua i còctels sense alcohol durant la Patum

L'Ajuntament de Berga s'ha proposat reduir el consum d'alcohol, sobretot entre els més joves, durant les festes de Patum. Per aquest motiu, subvencionarà el preu de còctels naturals elaborats a partir de sucs de fruita que se serviran a la barra sense alcohol.

A més, es distribuiran gratuïtament fins a 15.000 ampolles d'aigua a les barres. L'objectiu, segons ha explicat la regidora de Patum, Mònica Garcia, és acabar amb la relació que la festa berguedana té amb el consum d'alcohol.

Enguany, es preveu una afluència multitudinària perquè la festa coincideix amb el pont de Sant Joan. El pressupost per Patum aquest 2019 és de 300.000 euros, lleugerament superior a la darrera edició.

'Patum i Mam' és una frase coneguda a Berga, però l'Ajuntament s'ha proposat desvincular la seva festa per excel·lència de l'alcohol. Per altra banda, s'han incrementat les hores d'atenció del punt lila, sobretot a última hora, quan la gent ja està de retirada cap a casa, per evitar qualsevol tipus d'agressió sexista.

Enguany, l'Ajuntament torna a apostar per fer més accessible la Patum i se sortejaran 368 places per poder gaudir dels salts de Patum des de l'empostissat que s'instal·la al balcó de l'ajuntament. Aquesta va ser la gran novetat de l'any passat, i el termini de presentació de les sol·licituds s'allargarà fins el 30 de maig i, l'endemà 31, es farà el sorteig.



Nova aplicació per seguir les comparses



La Patum tindrà una nova aplicació gratuïta per a mòbils que tindrà dues vessants. D'una banda, una part més general on s'oferirà informació de la festa per a un públic de fora, i una altra part més pensada pels berguedans perquè puguin conèixer a temps real per on passa el passa carrers o pugui rebre al seu mòbil els avisos urgents de la festa. Segons ha explicat la regidora Garcia, "la típica pregunta 'per on passa?' la farem ara al mòbil". L'aplicació estarà disponible a partir del 4 de juny.



Nou vestuari per a la comparsa dels Nans Vells



La comparsa dels Nans Vells comptaran enguany amb un nou vestuari fet a partir d'un treball de recerca i investigació entorn al significat de les seves robes, inspirades en la figura dels miquelets i la Guerra de Successió. A més, s'han fet diverses talles dels vestits, ja que els que hi havia ara eren de talla única i això comportava alguns problemes.

S'inicia la restauració de la imatgeria de la Patum



La regidora de Patum, Mònica Garcia, ha explicat que la restauració anual que es fa de la imatgeria de la festa berguedana per excel·lència se centra, enguany, en solucionar els problemes de floridures provocats per la humitat de la Casa de la Patum, on es guarda tota la imatgeria des del 2007. Garcia ha assegurat que això tindrà com a conseqüència directa "que no s'hauran pogut cuidar tant els aspectes exteriors de les comparses".

La regidora ha reclamat la necessitat d'un pla de restauració perquè es pugui preservar tota la imatgeria a llarg termini. Això, ha dit, podrà ser realitat en el moment en què l'Ajuntament tingui en plantilla una restauradora fixa. L'objectiu és convocar la plaça en el termini màxim d'un any.