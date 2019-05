L'Ajuntament de Berga subvencionarà aigua i còctels sense alcohol durant la Patum

L'Ajuntament de Berga s'ha proposat reduir el consum d'alcohol, sobretot entre els més joves, durant les festes de Patum. Per aquest motiu, subvencionarà el preu de còctels naturals elaborats a partir de sucs de fruita que se serviran a la barra sense alcohol.

A més, es distribuiran gratuïtament fins a 15.000 ampolles d'aigua a les barres. L'objectiu, segons ha explicat la regidora de Patum, Mònica Garcia, és acabar amb la relació que la festa berguedana té amb el consum d'alcohol.

Enguany, es preveu una afluència multitudinària perquè la festa coincideix amb el pont de Sant Joan. El pressupost per Patum aquest 2019 és de 300.000 euros, lleugerament superior a la darrera edició.



S'inicia la restauració de la imatgeria de la Patum



La regidora de Patum, Mònica Garcia, ha explicat que la restauració anual que es fa de la imatgeria de la festa berguedana per excel·lència se centra, enguany, en solucionar els problemes de floridures provocats per la humitat de la Casa de la Patum, on es guarda tota la imatgeria des del 2007. Garcia ha assegurat que això tindrà com a conseqüència directa "que no s'hauran pogut cuidar tant els aspectes exteriors de les comparses".

La regidora ha reclamat la necessitat d'un pla de restauració perquè es pugui preservar tota la imatgeria a llarg termini. Això, ha dit, podrà ser realitat en el moment en què l'Ajuntament tingui en plantilla una restauradora fixa. L'objectiu és convocar la plaça en el termini màxim d'un any.