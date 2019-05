Setmana decisiva sobre el futur de la línia de P3 a Berga

Preparats per dormir una altra nit a l'escola berguedana arxiu particular

La reivindicació d'una segona línia de P3 per a l'escola pública de Sant Joan arriba a una setmana que pot ser decisiva. Avui es reuneixen amb Dolors Collell, la directora d'Educació a la Catalunya Central, els directors d'aquest centre i també la de Santa Eulàlia. I, dimecres, tots els caps de llista de la ciutat llevat del de Cs s'entrevistaran amb responsables del departament d'Educació a Barcelona.

Ahir, la comunitat educativa va decidir «aturar momentàniament la tancada, com a mostra de bona voluntat abans de les reunions de dimarts i dimecres». La protesta es va iniciar el 16 de maig. I els pares han estat tancats 11 nits. Arantza Rey, presidenta de l'Associació de Mares i Pares de l'escola, deia que «no descartem tornar-hi si la reunió no té resultats satisfactoris».

La comunitat va emetre una nota ahir en què va agrair els suports rebuts després d'11 dies de tancada. «La nostra voluntat ha estat en tot moment explicar i visualitzar la importància de mantenir les línies de P3 per tal d'afavorir el repartiment de l'alumnat, per defensar la lliure elecció de centre per part de les famílies, afavorint unes ràtios més baixes a les aules. Cal tenir en compte que fa un any se'ns va dir que la segona línia es retornaria si les inscripcions arribaven als 27-28 preinscrits». I han arribat als 28 i això no ha passat.

La reivindicació ha assolit un gran nombre de suports. La campanya, que porta per nom «No és una qüestió de números», s'ha escampat a altres centres públics que s'han solidaritzat amb Sant Joan. Així, l'escola de la Valldan, l'institut Serra de Noet i l'escola de Santa Eulàlia han plantat davant dels seus centres cadires d'escolars amb números al respatller. Aquesta és una manera de visibilitzar que rebutgen els criteris matemàtics que defensa el departament d'Educació per negar la segona línia esmentada. La campanya la va impulsar la comunitat educativa de l'escola Sant Joan la setmana passada i va consistir a posar 28 cadires (el mateix nombre de preinscrits a P3 al centre per al proper curs) a diferents espais públics de la ciutat. «Els nostres fills no són números. 28 cadires omplen les places públiques de la nostra ciutat per dir que no és qüestió de números, sinó de voluntat de reforçar la confiança en l'escola pública», defensen des del centre. I la resta d'escoles públiques de la ciutat i també l'institut Serra de Noet s'han solidaritzat amb aquest centre fent la mateixa acció davant de les seves escoles. En el fons hi ha la defensa de l'escola pública, així com també una petició implícita de la baixada de les ràtios.

Fins ara el departament d'Educació s'ha negat en rodó a donar la segona línia. La directora territorial, Dolors Collell, ha explicat que a la ciutat s'ofereixen 75 places i que n'hi ha 19 de vacants.