Aquests són els detalls de les ampolles d'aigua que es regalaran per Patum 2019

L'Ajuntament de Berga ha iniciat una campanya per intentar reduir el consum d'alcohol durant la Patum 2019, sobretot entre els patumaires més joves. Per fer-ho possible, han triat l'aigua com a reclam i han engegat el projecte "Patumaigua".

Durant els cinc dies de la festa el consistori berguedà regalarà 15.000 ampolles d'aigua petites que es distribuiran al Punt Lila. Aquestes ampolles d'aigua han estat etiquetades especialment per a l'ocasió. La imatge és d'una ampolla d'aigua que porta un barret i mocadors patumaires i una bata guitaire obra de la dissenyadora Montse Forradelles. El missatge de l'etiqueta és "l'aigua també vola anar a Patum".

Els encarregats de posar les etiquetes en aquestes ampolles han estat treballadors del centre especial de treball Taller Coloma i el centre de Dia de Salut Mental de Berga.