Berga regala aigües i finança còctels a la Patum per «un consum responsable»

L'Ajuntament de Berga vol que el binomi Patum i mam deixi d'estar tan associat a la popular festa berguedana. Per això, redobla els esforços per promoure «un consum responsable» d'alcohol i altres substàncies especialment entre els més joves durant les festes del Corpus.

El consistori berguedà regalarà 15.000 ampolles d'aigua petites que es distribuiran durant els cinc dies de la celebració al Punt Lila, a la barra sense alcohol, a la barra del concert jove, als usuaris dels servei de busos per anar al festa i als membres de les comparses. Les ampolles es podran reomplir en dues fonts a la plaça Viladomat. A més, el consistori juntament amb el Consell Comarcal del Berguedà subvencionarà els còctels naturals elaborats a partir de sucs de fruita que s'oferiran a una barra on se serviran begudes sense alcohol. Aquesta mesura ja va aplicar per carnaval i ara s'aposta per fer-ho també a la Patum. En aquest cas a més de begudes saludables, en aquesta bar-ra que estarà oberta dimecres i dijous a la plaça Viladomat i dissabte al passeig de la Indústria a tocar del CAP a l'espai on es farà el concert jove, s'oferiran biquinis dolços i salats. Els còctels valdran només 1 euro i els biquinis també gràcies que estan subvencionats pel consistori i el Consell amb l'objectiu que no siguin tan cars com les begudes alcohòliques.

La campanya que van presentar ahir la regidora de Festes, Mònica Garcia, i el regidor d'Igualtat, Ivan Sánchez, té el nom de Patumaigua. La imatge és d'una ampolla d'aigua que porta un barret i mocadors patumaires i una bata guitaire obra de la dissenyadora Montse Forradelles. Cadascuna de les 15.000 ampolles porta una etiqueta amb aquesta imatge. Els encarregats de posar les etiquetes en aquestes ampolles han estat treballadors del centre especial de treball Taller Coloma i el centre de Dia de Salut Mental de Berga.

L'Ajuntament ha volgut fer una campanya «simpàtica» on una ampolla explica que «l'aigua també vol anar a Patum» perquè va bé per resistir el cansament, és essencial pel cos, perquè es pot reomplir, es pot consumir arreu o també perquè no es pot viure sense aigua «pim, pam pum... patumaigua per Patum!». La regidora Mònica Garcia va explicar que volen que sigui «ben rebuda entre el públic jove», a qui va especialment adreçada. «És una proposta innovadora, esperem que tingui molt èxit». La responsable política de la festa va explicar que les dades que tenen demostren que «dins de la Patum hi ha un consum més o menys conscient sobretot d'alcohol» perquè els assistents tenen ganes de gaudir de la festa i saltar. Amb tot, el consistori aposta per promocionar l'aigua «perquè volem promoure que la gent begui aigua per reduir riscos en els consums sobretot d'alcohol»