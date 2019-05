La Farsa farà un sorteig per escollir la parella del Ballet de Déu dels Elois de Berga

Qui vulgui ballar el Ballet de Déu per la festa dels Elois d'enguany ja pot inscriure's al sorteig que organitza l'Agrupació Teatral La Farsa. L'entitat berguedana, que està al darrere dels preparatius de la boda típica de l'alt Berguedà que acompanya la celebració dels Elois a Berga, ha obert per primera vegada al públic la possibilitat de protagonitzar aquest ball. Fins ara, la parella que dansava a la plaça de Sant Joan l'escollia directament l'entitat i per tradició, feia molts anys que els balladors eren els mateixos. L'any passat ja van ballar dues parelles i es van anunciar canvis per a l'edició d'aquest 2019. Aquest s'ha volgut innovar i obrir-ho a tothom qui en tingui ganes a inscriure's i a provar sort al sorteig. El ball es duu a terme el diumenge dels Elois a la plaça de Sant Joan com a clausura dels actes després de la remullada de primera hora del matí. Aquest any tornaran a ballar dues parelles, la veterana, que va estrenar-se l'any passat i la nova, sorgida del sorteig, tal i com ha explicat el president de la Farsa, Josep Maria Salat. La intenció és que aquest sistema quedi implementat ja a partir d'enguany i que en cada edició ballin dues parelles, sempre incorporant-ne una de nova.

Segons les bases que han fet públiques, els aspirants s'han d'inscriure en parella, formada per un noi i una noia, i ambdós han d'haver complert 18 anys el dissabte 27 de juliol. Cada ballador només pot inscriure's una sola vegada amb una sola parella. Les parelles inscrites es comprometen a esdevenir els balladors del Ballet de Déu durant dos anys seguits així com a assistir als assajos que organitzarà la Farsa durant el juny i juliol i on la parella veterana assajarà a la parella novella.

El sorteig es durà a terme el proper 9 de juny entre totes les parelles inscrites. D'entre tots els participants, s'escollirà una parella titular i una segona de suplent. Les parelles es poden inscriure al web www.lafarsa.cat fins el 8 de juny inclòs, on també poden consultar-se totes les bases.