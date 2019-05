Lluís Llach presenta el Fòrum Cívic i Social pel Debat Constituent, al Berguedà

Una vintena d'alcaldes i representants d'entitats berguedanes han assistit a la presentació del Fòrum Cívic i Social pel Debat Constituent que ha anat a cura del cantautor Lluís Llach. Aquest acte que s'ha celebrat al Consell Comarcal del Berguedà s'emmarca dins del recorregut que el cantautor està fent per totes les comarques de Catalunya amb l'objectiu d'aconseguir la màxima implicació dels representants de tots els àmbits del món municipal amb l'horitzó de concretar un mapa sobre com hauria de ser l'organització futura del país des del punt de vista polític, social i econòmic.



En la seva estada a Berga Lluís LLach va exposar que l'objectiu d'aquestes visites al territori que està realitzant és aproximar-se al món municipal perquè "està més arrelat al territori" així com també a les associacions.

A la trobada hi va assistir Montse Venturós, gunayadora de les eleccions del 26-M a Berga per la CUP, Jesús Calderer, alcalde de Cercs per Demòcrates guanyador dels comcis de diumenge al seu poble o Martí Orrriols, alcalde d'Olvan per PDeCAT que no va presnetar-se a les eleccions i membres del teixit social com Montse Soler presidenta d'Òmmium Cultural del Berguedà, Lluís Escriche de l'Assemblea Nacional Catalana de Berga o Toni Barat fins fa pocs dies spresident de l'Associació d'Hostaleria i Turisme del Berguedà

Lluís Llach és el president del consell assessor, format per activistes socials, universitaris i representants del territori, que tenen com a objectiu impulsar el fòrum cívic i social del debat constituent, després de rebre l'encàrrec formal del president Quim Torra. Les conclusions del fòrum es posaran a disposició dels partits polítics per si volen desenvolupar una constitució de la futura República Catalana. En l'àmbit internacional, hi ha exemples molts recents d'aquest tipus de debats.

El consell del Fòrum Civic i Social del debat Constituent promou un procés de debat constituent que consta de debats ciutadans i un Fòrum cívic i social. El resultat d'aquest procés ha de ser el d'establir unes bases constitucionals per al futur polític de Catalunya, que seran lliurades a les forces polítiques a qui correspondria convocar una Assemblea o Parlament Constituent.