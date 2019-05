El Punt Lila de la Patum 2019 estarà obert 54 hores per atendre consultes o denúncies per agressions sexistes

L'Ajuntament de Berga tornarà a obrir un Punt Lila per la Patum com va fer el 2018. Es tracta d'un servei professional d'informació i acompanyament per prevenir agressions sexistes i la violència masclista que s'emmarca dins de la campanya Vull la Nit! Festes Lliures de Sexisme a Berga. Enguany aquest Punt Lila obrirà 54 hores que són 19 més que el 2018. Serà atès per dues persones i dues més que oferiran els seus serveis de forma itinerant. El Punt Lila estarà obert el dimecres 19 de juny de les 7 de la tarda fins a les 4 de la matinada, el dijous 20 de les 8 de la tarda fins a les 4 de la matinada; el divendres , 21 de juny de les 9 del vespre a les 4 de la matinada; el dissabte 22 de juny de les 8 del vespre a les 5 de la matinada i el diumenge 23 de juny de les 9 del vespre a les 5 de la matinada. Pel que fa al servei itinerant, s'oferirà el dimecres de 9 de la nit a les 3 de la matinada i el dissabte de les 11 de la nit a les 6 del matí de l'endemà.

«Aquest ajuntament aposta per fer front al masclisme en l'oci nocturn», va explicar ahir el regidor Ivan Sánchez. Per això es promocionarà el Punt Lila amb l'actuació de la DJ Magenta el dimecres a la plaça Viladomat on hi haurà un servei que també s'ha ofert a d'altres festes.

Per donar a conèixer l'existència del Punt Lila es repartiran 10.000 adhesius amb la imatge de la campanya (al costat d'aquestes línies), que l'any passat va tenir molt bona acollida entre la població, segons va explicar el regidor Ivan Sánchez. Els adhesius es donaran al Punt Lila, a la recepció de l'ajuntament de Berga, a la barra sense alcohol i a la del concert de Patum.

També s'han fet 4.000 flyers informatius on apareixen els horaris del Punt Lila i els telèfons d'interès.

També dins d'aquesta campanya i per primer cop es posaran a la venda les samarretes del Vull La nit! Hi haurà tres models unisex amb màniga llarga i curta de color negre. Es vendran per 10 euros i es podran comprar al consistori, a la barra sense alcohol i al concert jove.