Demanen la retirada del pla de la Via Blava del Llobregat, Cardener i Anoia

La Plataforma Salvem Coll de Pal ha demanat que es retiri del procés d'exposició pública el pla director urbanístic de les Vies Blaves del Llobregat, Cardener i Anoia. És un projecte que promou la Diputació de Barcelona. Es tracta d'una iniciativa per fer transitables 300 quilòmetres de les les lleres del riu Llobregat des del seu naixement a Castellar de n'Hug fins a la desembocadura així com el Cardener i l'Anoia amb un pressupost de 60 milions d'euros.

Representants de la plataforma berguedana van explicar ahir que demanen la retirada del pla «fins que els nous ajuntaments s'hagin constituït» perquè tinguin temps de consultar la paperassa.

Hèctor Aranda, un dels portaveus de la plataforma, va explicar que el procés d'exposició pública del projecte s'ha fet coincidint amb la campanya electoral del 26-M. De manera que els govern sortints no hi hauran presentat al·legacions i els nous no tindran prou temps de revisar un expedient voluminós. «Està fet amb tota la barra del món perquè cap ajuntament prendrà partit» en un període electoral.

La plataforma denuncia que els promotors «fan una reserva excessiva de sòl». Inicialment s'havia anunciat que es faria una reserva de sòl per a aquesta via de 3 metres però el pla preveu reservar-ne 10.

La plataforma també s'oposa al cobriment del canal industrial tal com preveu el pla entre el Collet de Guardiola de Berguedà i Cercs. Es tracta d'un element catalogat i la plataforma ho rebutja. Hèctor Aranda va explicar que el propi pla, preveient la dificultat i el cost de cobrir el canal, proposa una alternativa anomenada camí blau entre el Collet i Sant Corneli passant per un sender de gran recor-regut de la zona. Tanmateix, el pla deixa oberta la porta per cobrir el canal en el futur. Per això, l'entitat demana que «s'elimini l'opció de tapar el canal». Salvem Coll de Pal proposa com a alternativa que s'arrangi el camí ramader que «es va fer malbé els anys 90 quan es va construir la C-16» llavors C-1411.

Hèctor Aranda va dir que «fer un camí urbà al mig de muntanya no té sentit». I va denunciar que la via blava que es proposa «no es tracta d'un sender de gran recor-regut sinó d'una via verda i no és necessari». Va afegir que el projecte «no s'ha explicat bé als municipis» perquè «no es parla del cost ambiental tal com es planteja al pla director urbanístic». Per això iniciaran una ronda de converses amb els ajuntaments per informar-los. Aranda va lamentar que s'hagi demanat «l'opinió de tot el territori» per fer el pla.