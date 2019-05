El Govern tornarà a oferir dues línies de P3 a Berga el 2020-2021

Acció de protesta per la línia de P3 de la comunitat de Sant Joan ARXIU PARTICULAR

El departament d'Educació oferirà dues línies de P3 de nou a Berga el curs 2020-2021. Així s'hi ha compromès el director general de Centres Públics, Josep González Cambray, amb la dirigent berguedana Montse Venturós (CUP), que ahir s'hi va entrevistar juntament amb Jordi Sabata, de Junts per Berga; Ramon Camps, d'ERC, i Abel Garcia, del PSC. Aquesta reunió és fruit del compromís que van signar 7 dels 8 alcaldables durant la campanya electoral a petició de la comunitat educativa de Sant Joan. Finalment, a la reunió d'ahir hi van anar els representants dels partits que tindran representació al consistori en el proper mandat.

Venturós va explicar a Regió7 que el departament d'Educació no donarà la segona línia que reclamava la comunitat educativa de Sant Joan que ha estat tancada al centre onze nits per reclamar-la. Una decisió ja coneguda perquè la mateixa directora territorial d'Educació, Dolors Collell, la va explicar personalment als representants de la comunitat el 17 de maig.

Ahir, el representant del departament d'Educació va refermar que no hi haurà la segona línia per a Sant Joan. «Era una decisió que ja estava presa», segons els va dir González, que va assegurar que «és irreversible».

Venturós va explicar que el representant de la Generalitat «ha admès que hi hagut infradotació a l'escola pública de Berga» per part del Govern català. Per això, González va oferir fer un conveni amb l'Ajuntament de Berga amb un calendari de les inversions que calen als centres de la ciutat, les aportacions del Govern i altres aspectes, com el suport pedagògic o les millores de plantilles.

A partir d'ara, els responsables dels serveis d'Educació a la Catalunya Central faran una primera proposta de conveni a l'Ajuntament. Fins ara les que no ha fet i les assumeix l'Ajuntament. Per exemple, la redacció del projecte per arranjar la cuina de l'escola de Sant Joan que data dels anys 70. L'obra costa 50.000 euros. L'Ajuntament també ha fet els projectes per renovar el pati de Sant Joan amb un un cost de 450.000 euros. Montse Venturós va explicar que es farà una primera fase dels treballs aquesta tardor per valor de 123.000 euros, uns diners hi posarà el consistori. Igualment s'ha redactat el projecte de millora del pati de Santa Eulàlia per valor de 200.000 euros. El nou conveni entre el Govern i el consistori contemplarà tots els centres públics.