La CUP de Berga governarà en solitari amb 8 regidors i sense «aliats prioritaris»

La CUP de Berga ha refermat aquest divendres la seva voluntat de governar en solitari el proper mandat, amb els 8 regidors sorgits de les urnes. Així ho han fet públic aquest divendres la guanyadora dels comicis, Montse Venturós, acompanyada del número 2 de la candidatura, Aleix Serra i de la resta de regidors que formaran el proper govern.

"Hem comunicat a alguns dels candidats de la resta de formacions que la nostra voluntat és governar en solitari", ha afirmat Aleix Serra, fent referència a l'estesa de mà que ha fet en els darrers dies Ramon Camps, cap de llista d'ERC. "Si ho hem pogut amb 6 regidors, creiem que amb 8 serà més que possible, més còmode i amb millors resultats", ha afegit Serra. Per altra banda, però, ha assegurat que són "conscients que no tenim majoria absoluta" i és per això que "comptarem amb les propostes, la col·laboració, critiques i participació de la resta de grups polítics".

En aquest sentit, Montse Venturós ha afegit que "tots són regidors i hauríem d'intentar poder arribar a uns acords en referència a quines són les prioritats de legislatura, quines comissions obrirem, en què volem incidir... tot això caldrà treballar-ho conjuntament amb la resta de grups".

Per altra banda, Venturós ha assegurat que no hi ha aliats "prioritaris" per a tancar pactes al llarg del mandat. "Sempre que parlem de pactes o contactes amb altres grups ho hem fet a partir d'eixos programàtics. No tant amb qui ens podem sentir còmodes, sinó quines són les propostes amb les que coincidim sempre que es tracti de polítiques de transformació. N'hi haurà que se sentiran més còmodes que d'altres, però si mirem enrere, hem vist que s'han treballat projectes i s'han fet pactes per exemple amb el grup del PdeCAT", ha dit.

Després de valorar els resultats, una de les properes tasques de la CUP serà la de treballar en l'organització del cartipàs del proper govern. "Hem d'asseure'ns els 8 i parlar de quines són les dedicacions i com volem que s'organitzi l'ajuntament de cara al proper mandat", ha explicat Venturós. De totes maneres, el simple fet de passar d'un govern de 6 a 8 regidors és ben valorat per la CUP. "Sabem les mancances que hem tingut, algunes són segurament la falta de mans i de dedicacions", ha destacat. Ara, Venturós explica que amb dos regidors més "i amb l'experiència dels quatre anys de coneixement de les àrees i de la institució, ens permetrà treballar més i amb més eficiència", ha afegit.