Patum 2019: Consulta si ets un dels guanyadors dels sortejos de balcons i els salts

Per segon any consecutiu, l'Ajuntament de Berga facilitarà l'accés a la ciutadania per veure alguns dels salts de La Patum completa des de les grades habilitades al balcó de l'edifici, així que aquest divendres s'ha realitzat el sorteig per distribuir una part dels salts de Plens entre saltadors novells o persones que hagin saltat per última vegada l'any 2007.

Resultat dels sortejos



Podeu consultar el llistat de números guanyadors d'ambdós sortejos en aquest enllaç. En tots dos casos, la resta de números que no han estat premiats han quedat en una llista d'espera per suplir les possibles renúncies que es puguin produir per part de les persones guanyadores.

Les xifres del sorteig



D'una banda, el consistori ha sortejat 59 places dobles per accedir al balcó durant la festivitat de Corpus d'enguany. D'aquestes, 50 corresponen al tercer i quart salt de La Patum de dijous i diumenge, 25 en cada cas, mentre que les 9 places restants pertanyen al tercer i quart salt de La Patum Infantil de divendres a la tarda. D'altra banda, també s'han sortejat 48 salts de Plens, 24 per dijous i 24 per diumenge.

En referència a la participació, s'han registrat un total de 344 sol·licituds per prendre part en els diferents sortejos durant el termini d'inscripció comprès entre el 20 i el 30 de maig de 2019. En concret, s'han rebut 271 peticions per accedir al balcó consistorial, és a dir, 53 més que l'any passat (+24,3%). Del total d'inscripcions, 245 han estat peticions per obtenir una plaça durant els salts de dijous i diumenge a la nit, mentre que les 26 restants són per ocupar els llocs habilitats per veure La Patum Infantil. Paral·lelament, s'han registrat 73 instàncies per obtenir un salt de Plens, és a dir, 17 més que l'any passat (+30,3%). A part, s'han descartat 15 instàncies relacionades amb el sorteig del salt de Plens que incomplien les bases del sorteig.



Desenvolupament dels sortejos



El sorteig s'ha portat a terme en un acte obert al públic realitzat a la Sala de Plens de l'Ajuntament de Berga, a les 6 de la tarda. L'esdeveniment ha comptat amb la participació de la regidora de Patum, Mònica Garcia, la regidora del PDeCAT, M. Antònia Ortega i la regidora d'ERC, Dolors Tous.

L'assignació de les places dels sortejos s'ha efectuat a través d'una aplicació informàtica que ha distribuït les places disponibles de forma aleatòria entre les sol·licituds participants. Així doncs, el sorteig s'ha dividit en tres fases per repartir les places al bacó i els salts de Plens.

Comunicació i renúncia de les places obtingudes



En els pròxims dies, l'Ajuntament de Berga comunicarà el resultat dels sortejos a les persones que hagin resultat guanyadores. Les renúncies a les places del balcó es podran fer fins al divendres, 14 de juny, a les 2 del migdia, trucant a l'àrea de Participació Popular al telèfon 93 821 43 33. En canvi, les renúncies dels salts de Plens només es podran fer fins aquest dimarts, 4 de juny, a les 14h.



Formació obligatòria per assaltadors i acompanyants dels Plens



Les persones que hagin obtingut un salt de Plens i els seus acompanyants hauran d'assistir obligatòriament a la formació que es portarà a terme el dissabte, 15 de juny, a la Plaça de la Ribera, tot i que el punt de trobada serà a la Plaça de Sant Pere. La no assistència a la sessió suposarà la renúncia al salt. La formació es farà en dos torns, en funció del dia del salt atorgat. La formació de les 4 de la tarda es farà pels saltadors i acompanyants de dijous i la sessió de les 6 de la tarda correspondrà als saltadors i acompanyants de diumenge.