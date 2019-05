«Volem fer una UBIC més berguedana, més solidària, comptem amb tothom»

Aquest tècnic esportiu que coneixia el Berguedà de petit i que s'hi ha establert és el nou president d'una entitat que ha unificat els eixos comercials per promocionar conjuntament el comerç local

Xavier Orcajo Miquel (Santa Perpètua de Mogoda, 1985) presideix la Unió de Botiguers i Comerciants (UBIC) de Berga. Des del 2015 regenta un centre de nutrició canina i felina de la franquícia Terranova CNC al barri de la Font del Ros. És un jove emprendor amb les idees clares i molt dinàmic. De formació és tècnic esportiu i un apassionat dels gossos. Va decidir «viure on jo volia i fent allò que m'agrada i amb la meva parella, la Queralt, ho vam fer». Explica somrient que, «com que no callo», va intervenir en una assemblea general de l'entitat i va exposar els seus punts de vista sobre com creia que s'havien de fer les coses arran de la seva experiència al comerç a Sabadell (on va regentar un gimnàs) i a Terrassa. I d'aquí va sortir escollit president. Lidera una junta integrada per 12 persones d'una entitat que s'ha fixat l'objectiu d'esdevenir un motor per dinamitzar el sector comercial de la ciutat.



Perquè van triar Berga?.

El meu avi, que va ser de la lleva del biberó i va estar a l'exili, coneixia Berga perquè treballava de comercial d'una empresa que venia regs per aspersió a les comarques del riu Llobregat. Era un apassionat de les fotos i va descobrir molts indrets. Quan era petit els meus avis ens portaven de cap de setmana al Berguedà. Anàvem a les fonts del Llobregat, al Pedraforca, Saldes, Gósol, Josa, el Cadí, Pedret, Queralt. Quan en vaig anar fent gran pujava a buscar bolets, a fer un volt amb raquetes de neu, a pescar a Pedret, a Patum. Soc un berguedà d'adopció. Quan vaig dir: «On vull anar a viure?». Vaig triar el Berguedà i per dedicar-me a un negoci vinculat amb els gossos. Tinc molts amics a Berga que em diuen que no soc d'aquí, que soc un pixapí. I jo els dic que, a diferència d'ells, he triat viure aquí i a ells els ha tocat [somriu].

Què va dir en aquesta assemblea que li proposessin de presidir la UBIC?

El missatge que es va llançar era que es lluitava, que es feien coses interessantsque no acabaven d'arrelar. També hi havia moltes queixes cap a l'administració. La primera idea va ser fixar uns objectius i plantejar-los als seus representants. Hem fet molta feina. Abans de les eleccions ens vam reunir amb tots els alcaldables per exposar-los les nostres prioritats. Era el moment per fer-ho.

Què ha fet la nova junta?

Una de les primeres coses que hem fet ha estat unificar els 3 eixos comercials del carrer Major, el Vall i el Tres Branques: carrer del Roser, passeig de la Pau i Font del Ros. Tothom ho veia bastant clar. No s'entén que una ciutat com Berga amb 16.000 habitants i la superfície que té, tingui tres eixos comercials diferents. És veritat que el carrer Major té una personalitat pròpia però forma part d'un conjunt, de Berga Comercial o no té sentit. El centre comercial de Sabadell i Terrassa és més gran que tot Berga i és un sol eix a part que és tot zona de vianants.

Com s'ha unificat?

Tots els eixos tenien una junta que feien diferents acccions. Ara han passat a ser juntes assembleàries que proposen idees. Tot el treball i la feina de la UBIC recau en una junta que hi ha quatre membres de cada eix. Som 12. Hi havia una divisió absoluta dels eixos fins al punt que cadascú tenia el seu compte. Era una UBIC federalista [somriu]. Volem fer una UBIC més berguedana, més solidària, comptem amb tothom i això és important. Una de les primeres accions ha estat fer un calendari únic d'accions i un pressupost anual que no s'havia fet mai. Així hem vist dels diners de què disposàvem, actualment amb subvencions és de 60.000 euros. Som 140 associats a Berga Comercial.

«Comerç més ciutat és igual a vida». Aquest és lema de Berga Comercial.

Ens hi sentim hiperidentificats. Ens inspira tota la feina que fem. Hem treballaten tres eixos. El comerç exterior. Què oferim comercialment i com a ciutat a les persones que s'allotgen a càmpings, cases de turisme rural? Poca cosa. No som capaços de captar la gent que s'allotgen al càmping de Berga. És prioritari connectar i salvar la C-16.

I els altres eixos?

El segon objectiu és la Berga Bolet. En el seu moment es va deixar caure i el carrer Major la va salvar. Si Berga és la capital del bolet no es poden fer activitats dos dies. Hi ha d'haver activitats tot el mes d'octubre. Hem de potenciar la festa i a través de la celebració fomentar els hàbits saludables i accions com ensenyar a collir bolets. El tercer eix és la campanya de Nadal, a través de la qual cal potenciar l'hàbit del consum local i responsable. I treballar també per fer una il·luminació conjunta.

Per la Fira de Maig van iniciar una enquesta d'hàbits de consum a Berga. Tenen resultats?

Ben aviat els tindrem. Hem volgut fer entre 400 i 500 enquestes d'hàbits de consum per saber on, per què, com i què compren els berguedans. Així podrem adaptar els negocis a les necessitats de la gent. Això és bàsic.

La gent coneix la UBIC?

Sí, però hem d'aconseguir ser un grup de pressió, un lobby prou potent per defensar el comerç i que els comerciants percebin com a útil i positiu formar part de la nostra entitat.