Creix la participació al sorteig per veure la Patum des del balcó i per saltar de ple

El sorteig per tenir un lloc al balcó de l'ajuntament de Berga per gaudir de la Patum des d'un espai privilegiat i el sorteig per obtenir un dels salts de plens en joc per aquest Corpus han rebut més interès per part de la ciutadania. Enguany més persones s'han inscrit al procés participatiu que l'Ajuntament de Berga va posar en marxa l'any passat, tot i que el 2017 ja es van sortejar alguns salts de plens, arran de la crisi de la colla.

Ahir a la tarda, a la sala de plens del consistori, es van realitzar els diversos sortejos a partir de les instàncies presentades per a participar a cadascun d'ells. Enguany 245 persones s'havien inscrit per obtenir una de les 50 places dobles que se sortejaven per veure la Patum de nit des del balcó de l'Ajuntament. La xifra és superior a la de l'any passat, que no va arribar als 200. Les regidores Mònica Garcia, Dolors Tous i Maria Antònia Ortega van ser les mans innocents durant la sessió d'ahir en la que es van sortejar aquestes places: 25 persones més acompanyant per als segons salts de dijous i de diumenge de la Patum completa de nit, és a dir, 100 beneficiats en total.

Paral·lelament també es van sortejar les places per seure al balcó consistorial durant la Patum Infantil. S'hi havien presentat 26 nens i nenes i es van repartir les 9 places dobles (és a dir, 18) que hi ha disponibles per al segon salt de divendres de Corpus a la tarda. Tal i com va recordar la regidora Mònica Garcia, els menors de 3 a 7 anys hauran de portar un responsable que haurà d'ocupar la plaça de l'acompanyant al balcó, mentre que els nens de 8 a 14 anys, hauran de portar un responsable que es quedarà a les instal·lacions municipals i a més a més, tindrà l'oportunitat de portar al balcó un infant com a acompanyant.

Pel que fa al sorteig del salt de plens, s'havien presentat 73 instàncies vàlides (15 van quedar descartades perquè no complien les bases). Ahir es van sortejar un total de 40 salts que formen part del sorteig oficial, i els 8 salts que els regidors de la CUP han cedit -una vegada més- a la ciutadania.

Les persones que hagin obtingut un salt de plens i els seus acompanyants hauran d'assistir obligatòriament a la formació que es portarà a terme el dissabte, 15 de juny, a la Plaça de la Ribera, tot i que el punt de trobada serà a la Plaça de Sant Pere. La no assistència suposarà la renúncia al salt. Tots els guanyadors es poden consultar al web de l'Ajuntament www.ajberga.cat. Les persones que vulguin renunciar al salt o al lloc han de trucar al consistori.