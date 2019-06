Puig-reig viurà una festa major que té la música com a protagonista

Puig-reig es prepara per endinsar-se de ple a la seva festa major que tindrà lloc del 6 a l'11 de juny. La regidora de Festes de Puig-reig, Alba Santamaria, acompanyada dels membres de la comissió de festes, va presentar ahir els principals actes de la programació que tindrà la música com a protagonista.

Entre les propostes musicals, cal destacar-ne l'espectacle de dissabte 8 de juny al vespre. El pavelló acollirà Cançó d'amor i de guerra, premi Enderrock 2017, a càrrec de la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya i la Polifònica de Puig-reig. La música també serà protagonista l'endemà, diumenge, amb l'actuació de Roger Mas que presentarà el seu darrer treball Parnàs. Sense deixar la vessant musical, Buhos i Sixtus seran els caps de cartell del concert jove de divendres a la nit, mentre que pels que vulguin recordar vells temps, podran assistir, dissabte, al concert de Fundación Tony Manero. La programació musical també busca la implicació dels més petits, amb l'espectacle a càrrec del Pot Petit. Per altra banda, l'orquestra Selvatana tancarà la festa el dilluns dia 10 de juny amb un concert i ball de gala.

Santamaria va destacar que més enllà de la música hi ha actes per a tots els públics, des de petits a més grans, i en va destacar el taller de diables per als infants de les escoles, el correfoc pels carrers del poble o el pregó de festa major, que enguany estarà protagonitzat per veïns del municipi que tenen entre 86 i 94 anys.

La regidora va valorar positivament la participació de totes les entitats del municipi en l'organització d'algun dels actes que conformen el programa que es pot consultar a www.puigreig.cat.