El tabal anuncia el compte enrere per l'inici de la Patum d'enguany

Ja no hi ha marxa enrere. El Tabal ha sortit aquest migdia pels carrers de Berga per anunciar que enguany, també es farà Patum. El tabaler Xavier Prat ha sortit de la casa consistorial quan el rellotge de Sant Pere ha tocat les 12. Ho ha fet poc després de la interpretació del ball de l'Àliga i un cop ja havia finalitzat la sessió extraordinària del plenari municipal. Com cada diumenge de l'Ascensió, i tal i com marca el protocol patumaire, els regidors s'han reunit per aprovar que se celebri la festa berguedana. Un tràmit, però d'obligat compliment.

El ple ha estat marcat per l'absència de Montserrat Venturós a la bancada dels càrrecs electes -tot i que si que s'ha vist entre el públic. Els seus companys de la CUP han deixat buida la cadira de la presidència, que habitualment ocupa l'alcalde, tal i com han fet en els darrers mesos des de que va quedar apartada de l'alcaldia per l'afer de l'estelada. Tot i haver-se proclamat guanyadora de les eleccions del passat diumenge, no prendrà possessió com a regidora fins el proper 15 de juny. Si bé a Venturós li haurien d'esperar quatre plens més de l'Ascensió per aprovar que es farà Patum, la d'avui, ha estat la darrera sessió extraordinària per a molts regidors que no continuaran el proper mandat. De fet, la renovació serà pràcticament total i únicament 5 dels 17 regidors actuals continuaran al consistori. El seu comiat oficial serà dijous, quan se celebri el darrer ple d'aquesta legislatura. Sigui com sigui, repeteixin o marxin, tots els regidors han aprovat per unanimitat l'únic punt de l'ordre del dia. La sessió ha estat dirigida per Oriol Camps i Mònica Garcia, que s'acomiada com a regidora de Patum. No han assistit al ple el regidor d'ERC Jordi Pujals, el d'ICV, Joan Torres ni la socialista Rosalia Monroy.

Abans de la sortida del tabal per anunciar que la Patum se celebrarà del 19 al 23 de juny, els caps de colla han firmat al llibre honorífic i s'han donat a conèixer les quatre parelles que faran d'administradors en representació dels quatre antics barris de Berga, que també han signat al llibre. Enguany seran Tània Espel i Cea i Jordi Cuartielles i Guiu, de Feixines o Capdamunt de la Vila (fonolls); Núria Güell i Compañó i Pau Sabé i Martínez, de Sant Pere (esclafidors rebentats); M. Cinta Farguell i Baró i Joan Cortina i Guitó, del centre o carrer Major (esclafidors embotits); i Queralt Guiu i Venturós i Marc Altarriba i Perarnau, del Raval (ravenisses). Avui també s'han conegut la llista de persones que rebran el títol de patumaire i el títol de patumaire d'honor per la seva implicació a la festa.



Cartell anunciador



Per altra banda, avui s'ha desvetllat un dels secrets més amagats: el guanyador del concurs de cartells de la festa i, per tant, la imatge que servirà per anunciar els actes del Corpus d'enguany. Després de la votació popular, el vencedor ha estat Albert Escanez amb el treball Elles lliures i rebels.