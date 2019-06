Més de 400 infants del Berguedà fan sonar la Patum a la plaça de Sant Pere

La plaça de Sant Pere va vibrar ahir al migdia. Un dia abans que Berga doni el tret oficial a l'inici de les festes del Corpus, amb la sortida del tabal avui, diumenge, els joves integrants de les orquestres escolars del projecte Superfilharmònics van omplir la cèntrica plaça de la capital berguedana. L'espai va ser un cop més l'escenari escollit per al concert de final de curs d'aquesta iniciativa que va néixer fa cinc anys i que ja integra més de quatre centenars d'alumnes de Berga, Cercs i Gironella.

Després de setmanes d'assajos, ahir van mostrar a amics i familiars una part de la feina feta durant el curs amb la interpretació de les melodies de la Patum conjuntament amb la banda de l'Escola Municipal de Música de Berga i els músics del centre especial de treball Taller Coloma, que una vegada més van sumar-se a la iniciativa amb la part de percussió.

La plaça de Sant Pere es va omplir amb els músics, professors i familiars. Després que les campanes de l'església marquessin les 12, va iniciar-se el concert que va durar prop de mitja hora. La calor i el sol que queia a la plaça en un dels dies més calorosos de les dar-reres setmanes, no va impedir que els joves músics interpretessin les melodies patumaires que havien estat assajant durant els darrers mesos seguint les indicacions dels seus professors i del director de tot el conjunt, Jordi Sabata. Com no podia ser de cap altra manera, l'actuació va finalitzar amb tirabols, els aplaudiments de tots els presents i ja sense els nervis que els infants tenien abans d'iniciar el concert.

Els protagonistes d'ahir van ser els alumnes de cicle mitjà de les escoles Santa Eulàlia, Sant Joan, la Valldan, Xarxa i Vedruna de Berga, així com també de l'escola pública de Gironella i del CEIP Sant Salvador de Sant Jordi de Cercs. En total, més de 400 alumnes que durant una hora a la setmana han pogut endinsar-se, des de principis de curs, en el món de la música formant part d'una orquestra, ja sigui de corda o de vent.



Cinc cursos de projecte

El que va començar com una prova pilot amb vint-i-cinc alumnes de la classe de quart de primària de l'escola Santa Eulàlia de Berga, el 2014, s'ha convertit en un projecte que implica més de quatre-cents infants de set centres educatius de Berga, Gironella i Sant Jordi de Cercs i un total de dinou professors, entre els especialistes de música de primària i els professors de l'Escola Municipal de Música de Berga.

L'orquestra s'ha fet un lloc a les escoles de primària que formen part del projecte Superfilharmònics. Una iniciativa social que promou la pràctica d'un instrument a joves fora de les instal·lacions de l'Escola Municipal de Música de Berga i que busca donar l'oportunitat a tothom qui hi participa a formar part d'un conjunt instrumental i el que això comporta.

A més dels alumnes, que en són els protagonistes, i dels professors –tant els especialistes de cada centre com els professors d'instrument de l'Escola Municipal de Música de Berga, que són treballadors de l'Ajuntament de Berga, que aposta pel projecte–, una pota important dels Superfilharmònics han estat les AMPA dels centres, que han col·laborat amb intensitat perquè les orquestres fossin una realitat. Com? Amb la compra dels instruments, imprescindibles per realitzar l'activitat.