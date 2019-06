El tabal anuncia que hi haurà Patum enmig d'un ambient calorós i festiu

Enmig d'un ambient festiu i molt calorós, el tabal va sortir ahir al migdia pels carrers de Berga per anunciar que, enguany, també es farà Patum. El tabaler Xavier Prat va fer els primers repics quan el rellotge de Sant Pere va marcar les 12. Va ser poc després de la interpretació del ball de l'àliga i un cop ja havia finalitzat la sessió extraordinària del plenari municipal. Com cada diumenge de l'Ascensió, i tal com marca el protocol patumaire, els regidors es van reunir per aprovar la celebració de la festa berguedana. Un tràmit, però, d'obligat compliment.

El ple, amb la sala del consistori plena a vessar, va estar marcat per l'absència de Montserrat Venturós al banc dels càrrecs electes. Els seus companys de la CUP van deixar buida la cadira de la presidència, que habitualment ocupa l'alcalde, tal com han fet en els dar-rers mesos des que Venturós va quedar apartada de l'alcaldia per l'afer de l'estelada. Tot i haver-se proclamat guanyadora a les dar-reres eleccions no prendrà possessió com a regidora fins al proper 15 de juny.

Si bé a Venturós l'haurien d'esperar quatre plens més de l'Ascensió per aprovar que es farà Patum, la d'ahir va ser la darrera sessió extraordinària per a molts regidors que no continuaran el proper mandat. De fet, la renovació serà pràcticament total i únicament 5 dels 17 regidors actuals continuaran al consistori. El seu comiat oficial serà dijous, quan se celebrarà el darrer ple d'aquesta legislatura. Sigui com sigui, repeteixin o marxin, tots els regidors presents van aprovar per unanimitat l'únic punt de l'ordre del dia. La sessió la van dirigir l'alcalde accidental, Oriol Camps, i Mònica Garcia, que s'acomiada com a regidora de Patum. No van ser al ple ni el regidor d'ERC, Jordi Pujals; ni el d'ICV, Joan Torres; ni tampoc la socialista Rosalia Monroy.

L'anècdota de la jornada la va protagonitzar, com no podia ser d'una altra manera, el tabal. Després de recórrer el primer tram de la passada pel barri vell, la pell es va esquinçar –un fet que no és nou. Els membres de la comparsa van dirigir-se a la Casa de la Patum per agafar el tabal de recanvi per poder continuar la segona part de l'itinerari.

La calor i les altes temperatures que es van viure ahir a Berga també van ser protagonistes del tret de sortida de la Patum. El bon temps va fer que més persones s'apleguessin a la plaça de Sant Pere, tot i que la majoria, buscant les ombres.

Abans de la sortida del tabal per anunciar que la Patum se celebrarà del 19 al 23 de juny, els caps de colla van firmar al llibre honorífic, custodiat per Xavier Pedrals, director de l'Arxiu Comarcal del Berguedà, i es van donar a conèixer les quatre parelles que faran d'administradors en representació dels quatre antics barris de Berga (vegeu suport). Ahir també es van anunciar les persones que rebran el títol de patumaire i el títol de patumaire d'honor per la seva implicació a la festa.



«Elles, lliures i rebels»

També es va desvelar un dels secrets més amagats: el guanyador del concurs de cartells de la festa i, per tant, la imatge que servirà per anunciar els actes del Corpus berguedà d'enguany. Les 1.636 persones que han participat en el procés de votació popular han decidit que el vencedor hagi estat Albert Escànez amb el treball Elles, lliures i rebels, amb un total de 481 vots. El cartell mostra les gegantes de la Patum portant les porres dels gegants. L'accèssit ha estat pel cartell Esclat berguedà, d'Eloi Casanovas Gilabert. Júlia Novellas ha guanyat en la categoria infantil.