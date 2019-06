Bars de Berga expressen malestar perquè el consistori regalarà aigües

Representants de bars de Berga es reuniran avui amb la regidora de Patum, Mònica Garcia, per expressar-li les seves queixes pel fet que el consistori regali 15.000 ampolles d'aigua a la barra sense alcohol, a la barra jove, als usuaris dels autobusos de la festa al Punt Lila i als membres de la comparseria.

Fonts del col·lectiu consultades per aquest diari han explicat que se senten molestos perquè no s'hagi comptat amb ells per a aquesta campanya. Ahir, representants del col·lectiu van presentar-se al consistori i van demanar de parlar amb la regidora de Festes. Tanmateix no hi era, i com que no tenien una cita concertada d'antuvi van haver de parlar amb les tècniques. Per avui s'ha previst una segona reunió.

Tal com ja va informar aquest diari, l'Ajuntament de Berga s'ha proposat reduir el consum d'alcohol, sobretot entre els més joves, durant les festes de Patum. Per aquest motiu, regalarà ampolles d'aigua i també subvencionarà el preu de còctels naturals elaborats a partir de sucs de fruita, que se serviran a la barra sense alcohol el dimecres, dijous i dissabte de Patum. Els còctels valdran 1 euro.