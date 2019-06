Berga estrena una aplicació per saber en temps real la ubicació dels salts de La Patum

Saber en temps real en quin lloc de l'itinerari passen els salts de les passades de la Patum. Aquesta és una de les funcions de la nova aplicació per a telèfons mòbils que ha presentat aquest dimarts l'Ajuntament de Berga i que els usuaris ja es poden descarregar als seus aparells de forma gratuïta.

L'aplicació s'ha fet per donar resposta a la necessitat d'oferir informació immediata i actualitzable al minut sobre la festa tal i com ha explicat la regidora Mònica Garcia. Per exemple aquest any que la majoria de regidors seran nous i no prendran possessió del càrrec fins la setmana abans de la festa, es podrà posar el lloc que trien per fer el seu salt dimecres en aquesta app. L'aplicació h estat un encàrrec del patronat de la Patum que hi ha invertit 6.000 euros i que ha desenvolupat l'empresa berguedana la Padrina

Un dels serveis que ofereix és saber en temps real en quin lloc es fan els salts de les passades dimecres i dissabte. Serà possible gràcies a un telèfon mòbil que emetrà la localització en GPS en directe i que estarà ubicat al tabal del tabaler segons ha explicat Miquel Escánez que juntament amb el seu germà Albert i Raül de Haro.

L'aplicatiu oferirà també informacions de darrers hora i de servei sobre si, per exemple, plou i s'ha d'aturar els salts o si es produeix algun incident o fet que es vulgui transmetre avisos mb rapidesa ha apuntat Mònica Garcia. També s'hi poden trobar telèfon dels serveis d'emergències com l'hospital Sant Bernabé, la Policia Local o l'hospital de campanya de Patum.

També s'hi pot trobar l'agenda, on es troben els aparcaments de la ciutat, les farmàcies o els llocs d'interès de la ciutat. Un dels objectius d'aquest app és que pugui servi perquè les persones que no coneguin la ciutat puguin planificar la seva estada. D'aquí que hi hagi un aparat amb informació sobre la festa, sobre Berga, les comparses, la música, i elements com els administradors i el fet que la Patum sigui Obra Mestra del Patrimoni Oral i Immaterial de la Humanitat. Així mateix es donen consells sobre com cal saltar i anar vestit els plens. A més es pot escoltar la música de la celebració.