El salt de les maces de lluïment del Corpus el protagonitzaran 8 dones

Les maces de lluïment protagonitzaran un salt especial aquest dijous de Corpus, dia 20 de juny. Vuit dones faran un salt per tal d'homenatjar les pioneres que el 29 de maig del 1960 van fer el que es considera el primer salt en femení de la festa. Per tal de commemorar aquella efemèride, de la qual enguany farà 60 patums, s'ha anunciat que tornaran a saltar vuit dones. El salt el faran Maria Casals, Carme Cuartielles, Ariadna Cortina, Vanessa Mora, Anna Canals, Marta Novellas, Ramon Riu i Meritxell Sala Trullàs, que s'escau que és la neta de Joan Trullàs, que va compondre la música de les maces que es va estrenar el 1963.

Ahir, fonts de les maces, que estan en ple procés de reivindicar-se com a colla pròpia, van explicar que «volem reivindicar la figura de les dones tant en la Patum com en la mateixa comparsa de les maces, i alhora fer un homenatge a aquestes primeres vuit dones que van protagonitzar, l'any 1960, el salt de maces de lluïment».

El diumenge 29 de maig de l'any 1960 forma part de la història de la Patum. Aquell dia, Isabel Cardona, Rosaura Bonet, Mercè Barniol, Benita Badia, Maria del Carme Ribera, Paquita Rosset, Maria Rosa Subirana i Elisenda Rota van protagonitzar un salt de Patum de lluïment inèdit. Aquella fita va obrir la porta perquè les dones s'anessin introduint dins de la comparseria patumaire. Aquelles pioneres van ser homenatjades el 2010 quan se'ls va lliurar els títols de patumaire d'honor.

Fonts de les maces recordaven que «molt poca gent va conèixer la veritable identitat de les protagonistes del salt mentre aquest es feia. En general, les fèmines no tenien representació a les comparses i aquest fet va tenir un fort impacte, que va sorprendre la majoria de berguedans »

Fonts de la colla de la maces ha reivindicat que «les dones hi han participat activament i sempre han tingut una presència i un pes important en la comparsa». De fet, actualment la representant oficial de les maces és una dona, Maria Casals. Tot i que oficialment les maces continuen formant part de la colla de vestidors de plens, es troben en negociacions per aconseguir la seva independència, tal com ja va explicar aquest diari al seu dia.

En declaracions a Regió7, Maria Casals explica que «soc la representant oficial de les maces perquè em van votar en un procés obert» mesos enrere. Per bé que admet que «formalment encara som la colla dels vestidors de plens i maces». Casals aclareix que «el nostre objectiu no és anar contra ningú, no tenim res en contra dels plens». L'única pretensió de les maces és que se'ls reconegui la seva voluntat de ser una comparsa independent i gestionar (com ja fan) els salts de lluïment de dijous i diumenge de Corpus al migdia i els de la nit a la plaça de Sant Pere. «Volem que hi hagi el millor funcionament», explica, i apunta que com a comparsa de ple dret «podríem fer més coses».