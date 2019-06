El ple de Berga dona llum verd a la petició d'una segona línia de P3 a l'escola de Sant Joan

El darrrer ple ordinari de Berga d'aquest mandat ha aprovat per unanimitat la moció que reclama una segona línia de P3 per a l'escola pública de Sant Joan tal i com ja ha informat aquest diari.

Laura Pueyo, una representant de l'Associació de Mares i Pares del centre ha llegit la moció en la sessió plenària d'aquest dijous que ha rebut els vots a favor dels 13 dels 17 regidors que avui han assistit al ple: 5 regidors dels 6 de la CUP, 5 dels 6 de del grup del PDeCAT-CDC i els 3 d'ERC. La regidora del PSC i el d'ICV no han assistit a la sessió.

El regidor d'Educació Elois Escútia ha refermat la voluntat de defensar l'escola pública "no només amb paraules sinó amb fets quan això sigui necessari".