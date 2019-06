Sant Joan defensa al ple una segona línia de P3 a l'escola

El grup de defensa de l'educació pública del Berguedà portarà a la sessió plenària de Berga d'avui la reclamació que l'escola pública de Sant Joan tingui una segona línia de P3.

Malgrat que el departament d'Educació s'ha negat que el proper curs escolar hi hagi la segona línia reclamada per Sant Joan, tal com ja ha anat informant aquest diari, el grup de defensa de l'escola pública ha volgut portar aquesta reclamació al ple «perquè en quedi constància», segons ha explicat a Regió7 Arantza Rey, presidenta de l'Associació de Mares i Pares de l'escola de Sant Joan.

La reclamació pel manteniment de les línies de l'escola pública és una campanya que es va iniciar el mes de maig. L'acció més contundent va ser la tancada al centre durant 11 nits per part de mares, pares i professors. Fins ara aquesta reclamació ha aconseguit 1220 adhesions: 1177 de personals i 43 d'organitzacions, majoritariament de Berga però també d'altres municipis de la comarca.

És previst que al ple d'avui, que serà la darrera sessió ordinària d'aquest mandat, hi assisteixin representants d'aquest grup per plantejar la seva moció.

Tot i que el Govern no ha atorgat la segona línia de l'escola de Sant Joan, sí que permetrà que el centre torni a ofertar les dues línbies de P3 de cara al curs 2020-2021. A banda, s'ha compromès a signar un conveni entre el departament d'Educació i l'Ajuntament de Berga que prevegui les aportacions per fer les millores necessàries al centres i també la dotació de personal adequada.